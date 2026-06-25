"Rail Baltica" Latvijā meklēs papildu finansējumu pēdējā ES uzsaukumā
Satiksmes ministrija (SM) ir sagatavojusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) Rail Baltica projekta ieviešanas Latvijā 2026. gada jūnija progresa ziņojumu. Ziņojuma mērķis ir nodrošināt valdību ar operatīvu pārskatu par projekta aktuālajiem jautājumiem un to virzību ikmēneša griezumā. Turpmāk progresa ziņojums tiks iesniegts izskatīšanai MK katra mēneša pēdējā nedēļā.
Progresa ziņojums sniedz informāciju par projekta tehnisko risinājumu pielāgošanu pieejamajam finansējuma ietvaram, Apvienotā tilta pār Daugavu turpmāko attīstību, Rail Baltica elektrifikācijas apakšsistēmas (ENE) projektēšanas un būvniecības līguma ietvaros īstenotajām aktivitātēm, kā arī citām projekta virzībai būtiskām darbībām.
Vienlaikus ir noteikti turpmākie rīcības virzieni attiecībā uz grozījumiem piecos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI/CEF) finansēšanas līgumos, kurus paredzēts iesniegt izskatīšanai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrā (CINEA) pēc izskatīšanas Ministru kabinetā. Plānotie grozījumi paredz pagarināt finansēšanas līgumos noteikto darbu izpildes termiņu līdz diviem gadiem un pārcelt finansējumu starp projekta aktivitātēm. Tādējādi tiks nodrošināts pieejamais EISI finansējums Rīgas lidostas stacijas savienojumam ar Imantas staciju, zemes atsavināšanai un Rail Baltica pamattrases dienvidu posma būvdarbu uzraudzības aktivitātēm.
"Rail Baltica" centrālā mezgla būvlaukums Rīgas Centrālajā stacijā
Šogad novembra beigās apritēs četri gadi, kopš uzsākta "Rail Baltica" Rīgas Centrālā mezgla izbūve.
Papildu finansējuma piesaistei, SM sadarbībā ar projekta ieviesējiem sagatavos Rail Baltica Latvijas prioritāro aktivitāšu pieteikumu Eiropas Komisijas šī gada 19. jūnijā izsludinātajā EISI uzsaukumā (CEF Reflow call 2026). Kopumā transporta infrastruktūras būvniecībai un modernizācijai ES un EISI asociētajās valstīs Ukrainā un Moldovā būs pieejams 1,1 miljards eiro. No kopējā finansējuma, 350 miljoni eiro paredzēti dzelzceļa projektiem TEN-T pamattīklā, 260 miljoni eiro – Kohēzijas politikas īstenošanas valstu projektiem, savukārt 130 miljoni eiro – militārās mobilitātes projektiem. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2026. gada 6. oktobrim. Pašreizējā Eiropas Savienības (ES) 2021. – 2027. gada budžeta periodā šī ir pēdējā iespēja piesaistīt finansējumu transporta infrastruktūras projektu īstenošanai, investējot iepriekšējos konkursos finansēto projektu neizlietotos ES finanšu līdzekļus.
Svarīgs darba virziens ir arī būvdarbu iepirkuma organizēšana Rail Baltica pamattrases posmiem Latvijas–Lietuvas pierobežā, ko īstenos SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”. Iepirkums tiks izsludināts būvdarbiem pierobežu posmā (būvatļaujām BP9, BP10 un BP11). Plānotie darbi ietver dzelzceļa infrastruktūras apakšbūves izbūvi, inženierbūvju būvniecību, kā arī apkalpošanas un piekļuves ceļu izveidi. Šī gada 10. jūnijā noslēdzās apspriede ar ieinteresētajiem piegādātājiem par plānoto iepirkumu un tās laikā saņemtā tirgus dalībnieku informācija tiek ņemta vērā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas procesā. Saskaņā ar iepirkuma vadības plānu iepirkuma procedūru plānots izsludināt tuvākā laikā un līguma noslēgšana ar izraudzīto pretendentu plānota līdz 2027. gada janvārim.
Progresa ziņojums ir nosūtīts saskaņošanai Tieslietu un Finanšu ministrijai, atzinuma sniegšanai līdz 27. jūnijam, informē ministrijā.
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