Sapnis par jaunu dzīvokli kļūst dārgāks: pircējiem jārēķinās ar cenu kāpumu
Nekustamā īpašuma cenas jaunajos projektos šogad varētu pieaugt par 5-10%, prognozēja "Luminor Bank" pārstāvji.
Bankā min, ka mājokļu tirgū turpinās cenu pieaugums, īpaši jauno projektu segmentā. "Luminor Bank" norāda, ka dati par plānotajiem darījumiem no nekustamo īpašumu vērtējumiem, kas tiek izmantoti lēmumu pieņemšanā, rāda, ka jauno projektu segmentā šogad cenas ir augušas par 5%, salīdzinot ar situāciju pirms gada, un ir sagaidāms, ka gadā kopumā kāpums varētu būt par 5-10%.
"Luminor Bank" mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais norāda, ka, balstoties uz īpašumu vērtējumiem, kas tiek izmantoti kreditēšanas lēmumu pieņemšanā reāllaikā, redzams, ka cenas jauno mājokļu segmentā šogad aug par aptuveni 5%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Šāda dinamika sniedz priekšstatu par darījumiem, kas vēl tikai tiks noslēgti un ļauj izdarīt secinājumus par jauno mājokļu cenu līmeni, kas oficiālajā statistikā varētu parādīties tuvākā gada līdz pusotra gada laikā.
Viņš pauž, ka jauno projektu segmentā cenas par kvadrātmetru tuvojas 3000 eiro. Savukārt pieprasītākās vietās, piemēram, Rīgas centrā vai Āgenskalnā pircējiem jārēķinās ar 3000 līdz 5000 eiro par kvadrātmetru. Ja otrreizējā tirgū cenu nosaka pircējs un pārdevējs jeb pieprasījums, tad pirmreizējā tirgū tās ir materiālu un darba spēka izmaksas, kas lielā mērā šobrīd jauno mājokļu tirgus cenas dzen uz priekšu. Šobrīd jauno projektu skaits otrreizējā tirgū Latvijā ir zems.
Bankā atzīmē, ka cenu kāpumu jauno projektu segmentā veicina pieprasījums pēc kvalitatīviem un energoefektīviem mājokļiem, taču aktivitāte saglabājas arī otrreizējā mājokļu segmentā. "Luminor Bank" dati liecina, ka pērn populārākā kredītņēmēju izvēle bija trīsistabu dzīvoklis 602. sērijas projektā ar platību ap 60 kvadrātmetriem. Kopumā Latvijā iedzīvotāji ar bankas aizdevumu biežāk iegādājas īpašumus otrreizējā tirgū - populārākie ir dzīvokļi sērijveida ēkās, kas veido 31% no darījumiem. Tāpat turpina pieaugt interese par mājokļiem jaunajos projektos, kas pērn veidoja 27% no visiem mājokļiem, kas iegādāti, izmantojot "Luminor Bank" izsniegtos kredītus.
Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie provizoriskie dati liecina, ka 2026. gada pirmajā eturksnī, salīdzinot ar 2025. gada ceturto ceturksni, mājokļu cenas palielinājās par 1,2%. Jauniem mājokļiem cenas samazinājās par 2,1%, savukārt lietoti mājokļi bija par 1,9% dārgāki.
Latvijā strādā "Luminor Bank" filiāle. Pēc aktīvu apmēra "Luminor Bank" filiāle Latvijā ir ceturtā lielākā banka Latvijā. Banku kontrolē ASV investīciju kompānija "Blackstone".