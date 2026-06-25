Izskan viedokļi, ka mākslīgais intelekts brutāli ietekmēs darba tirgu
Mākslīgā intelekta straujā ienākšana uzņēmumu ikdienas darbā tuvākā gada laikā var radīt būtiskas pārmaiņas darba tirgū, brīdina tehnoloģiju uzņēmuma "Cloudflare" līdzdibinātājs un izpilddirektors Metjū Prinss.
Prinss intervijā "Yahoo Finance" atzina, ka daudzi uzņēmumu vadītāji jau plāno darbinieku skaita samazināšanu, taču nogaida, līdz to sāks darīt arī citi. "Manuprāt, tas nav labs vadības stils. Pēc sešiem līdz divpadsmit mēnešiem atlaišanu būs vēl vairāk, un cilvēkiem, kuri amatu zaudēs vēlāk, būs daudz grūtāk atrast jaunu darbu," apgalvo Prinss.
Arī pats "Cloudflare" nesen veica ievērojamu darbinieku skaita samazināšanu. Maijā uzņēmums atlaida aptuveni 20% jeb vairāk nekā 1100 cilvēku savos birojos visā pasaulē. Tā bija lielākā darbinieku atlaišanas kampaņa uzņēmuma vēsturē. "Cloudflare" skaidroja, ka šis solis saistīts ar pāreju uz jaunu darba modeli, kurā arvien lielāku lomu spēlē mākslīgā intelekta (MI) risinājumi. Pēc uzņēmuma datiem, MI rīku izmantošana darbinieku vidū pēdējā laikā pieaugusi par 600%.
Prinss uzskata, ka lēmums par atlaišanām bija jāpieņem pēc iespējas ātrāk. "Kad sapratām, ka tas ir neizbēgami, nolēmām rīkoties uzreiz. Tā bija godīgākā attieksme pret mūsu komandu," viņš teica. Vienlaikus "Cloudflare" biznesa rezultāti liecina, ka darbinieku atlaišanas nav notikušas finansiālu grūtību dēļ. Šā gada pirmajā ceturksnī kompānijas ieņēmumi pieauga par 34%, sasniedzot 639,8 miljonus ASV dolāru. Pieaudzis arī lielo klientu skaits un noslēgto darījumu apjoms, bet peļņa pārsniegusi analītiķu prognozes.
"Cloudflare" nav vienīgais uzņēmums, kas samazina darbinieku skaitu MI dēļ. Līdzīgus soļus pēdējā laikā spēruši arī tādi tehnoloģiju giganti kā "Amazon", "Oracle", "Coinbase", "Robinhood", "Salesforce", "Meta" un "Microsoft".