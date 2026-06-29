Roboti, zinātne un zaļās tehnoloģijas - kādas karjeras iespējas jauniešiem piedāvā kokrūpniecība
Kamēr daudzi jaunieši karjeras izvēlē raugās IT, mārketinga vai citu populāru profesiju virzienā, viena no Latvijas spēcīgākajām nozarēm nereti paliek ēnā – un absolūti nepelnīti. Kokrūpniecība ir kļuvusi par augsto tehnoloģiju, inženierzinātņu, dizaina un ilgtspējas nozari, kurā pieprasījums pēc speciālistiem ir ļoti augsts.
Par to, kādas izglītības un karjeras iespējas jauniešiem piedāvā kokrūpniecība un kāpēc būtu laiks novērtēt šīs nozares potenciālu Latvijas labklājības un neatkarības nodrošināšanai, stāsta Sigita Alksne, asociācijas “Latvijas Koks” valdes locekle.
Nozare, kurā nepieciešama matemātika un radošums
Varbūt kādam kokrūpniecība joprojām asociējas ar fizisku darbu, taču nozares realitāte ir pavisam cita. Lai gan koks ir viens no senākajiem būvmateriāliem, darbs ar to mūsdienās prasa modernas zināšanas, un pēdējo 20–30 gadu laikā ražotnes ir piedzīvojušas strauju tehnoloģisko attīstību – roku darbu aizstājuši automatizēti tehnoloģiskie procesi, robotizētas līnijas un digitālās vadības sistēmas. Mūsdienās kokapstrādes uzņēmumos speciālisti arvien vairāk strādā ar datorizētām ražošanas sistēmām, projektē produktus, programmē tehnoloģiskos procesus, analizē datus un izstrādā jaunus risinājumus eksporta tirgiem.
“Darbā kokrūpniecībā daudz svarīgākas ir zināšanas, spēja analizēt procesus, strādāt ar tehnoloģijām un pieņemt lēmumus. Jaunieši bieži vien ir pārsteigti, uzzinot vidējo atalgojuma līmeni – ka to iespējams nopelnīt tepat Latvijā un tās reģionos. Protams, ka būtisks faktors ir katra jaunieša pieliktās pūles, darbs, attīstot un pilnveidojot zināšanas eksaktajās jomās, piemēram, matemātikā, fizikā, ķīmijā,” stāsta Sigita Alksne.
Lai palīdzētu skolēniem labāk izprast mūsdienu kokrūpniecību un veicinātu interesi par inženierzinātnēm, dabaszinātnēm un tehnoloģijām, Latvijas Kokrūpniecības federācijā ietilpstošā asociācijā “Latvijas Koks” kopā ar nozares organizācijām izveidojusi unikālu izglītības iniciatīvu “Koksnes eksperimenti 5.–12. klasei” jeb plašākai sabiedrībai jau zināmo “Lietkoku čemodānu”. Tā ir īpaši skolām radīta praktiska mācību programma, kas ļauj skolēniem pašiem eksperimentēt un caur koksnes materiālu pilnveidot savas zināšanas fizikā, ķīmijā un dabaszinībās.
Ierosmi “Lietaskoku čemodāna” izveidei deva Latvijas skolu skolotāji, jo bija vajadzība pēc praktiskiem mācību materiāliem, kas palīdzētu atjaunot skolēnu interesi par fiziku, ķīmiju, matemātiku, dizainu un tehnoloģijām. Tieši šie mācību priekšmeti ir pamats nākotnes inženieriem, pētniekiem, tehnologiem un citiem speciālistiem, pēc kuriem pieprasījums Latvijas tautsaimniecībā ir nemainīgi augsts un ar pieaugošu tendenci. ““Lietkoku čemodāna” galvenā vērtība ir tā praktiskā pieeja. Nodarbībās skolēni veic eksperimentus, iepazīst dažādus koksnes materiālus un to īpašības, kā arī redz, kā teorētiskās zināšanas tiek izmantotas reālajā dzīvē. Tādējādi mācību process kļūst aizraujošāks un saprotamāks, savukārt kokrūpniecība tiek parādīta kā moderna augsto tehnoloģiju nozare, nevis tikai tradicionāla ražošana,” uzsver Sigita Alksne.
Programmas nozīmību apliecina rezultāti – divu mācību gadu laikā “Lietkoku čemodāns” viesojies vairāk nekā 230 Latvijas skolās, novadītas aptuveni 460 nodarbības, kurās piedalījušies vairāk nekā 11 000 skolēnu. Tas ir viens no vērienīgākajiem nozares un izglītības sadarbības projektiem Latvijā, kas palīdz mazināt stereotipus par kokapstrādi un parāda skolēniem plašās karjeras iespējas nozarē.
Īpaši svarīgi ir tas, ka programma palīdz jauniešiem apzināties – mūsdienu kokrūpniecība ir vide, kur nepieciešami inženieri, dizaineri, arhitekti, tehnologu komandas, pētnieki, loģistikas speciālisti un vadītāji. Nozare strauji attīstās, izmanto robotizāciju, automatizāciju un digitālās tehnoloģijas, tādēļ tajā vieta ir gan tehniski domājošiem jauniešiem, gan radošām personībām.
Plašas iespējas arī meitenēm
Viens no noturīgākajiem stereotipiem ir uzskats, ka kokrūpniecība ir “vīriešu nozare”, kas iet roku rokā ar domu, ka tas vairāk ir fiziski smags darbs mežā vai zāģētavā. Tomēr realitātē arvien vairāk sieviešu veiksmīgi iesaistās šajā nozarē – gan ražošanas vadībā, gan inženierijā, loģistikā un produktu izstrādē.
“Mūsdienās kokapstrādes nozarē sievietēm ir plašas un daudzveidīgas karjeras iespējas, jo pēdējās divās desmitgadēs nozare ir piedzīvojusi būtisku transformāciju, kad ražošana no manuāla darba pārorientējās uz augstākiem tehnoloģiskajiem procesiem un kopējo ražošanu, IT un robotizācijas jomu. Sievietes var vadīt un vada ražošanas procesus, ir dizaineres un projektētājas, arhitektes, kvalitātes vadības speciālistes, produktu izstrādātājas, un šo sarakstu vēl var turpināt,” uzsver Sigita Alksne. “Vadīt ražošanas procesu pie datora, plānot loģistiku, eksportu vai projektēt jaunus produktus tikpat veiksmīgi var kā vīrieši, tā sievietes. Šajā nozarē izšķirīgas ir zināšanas, prasmes un kompetences, nevis fiziska spēja darba paveikšanai.”
Galvenais – neļaut stereotipiem noteikt izvēli
Sigita Alksne pieļauj, ka nepietiekama izpratne par nozares iespējām joprojām ir izaicinājums. “Bieži vien stereotipi saglabājas nevis jauniešu, bet pieaugušo vidū – vecākiem un pedagogiem, kuri kokrūpniecību joprojām uztver caur pagātnes pieredzi,” viņa saka. “Tikmēr realitātē tā ir viena no Latvijas eksportspējīgākajām, tehnoloģiski attīstītākajām un ilgtspējīgākajām nozarēm, kurā iespējams veidot starptautisku karjeru, strādāt ar modernām tehnoloģijām un vienlaikus radīt produktus no atjaunojama resursa.”
Jauniešiem, kuri meklē profesiju ar nākotnes perspektīvu, stabilu pieprasījumu darba tirgū un iespēju strādāt inovāciju vidē, kokrūpniecība var izrādīties daudz interesantāka izvēle, nekā sākotnēji šķiet. “Kokrūpniecības nozarē iespējami dažādi izglītības ceļi,” stāsta Sigita Alksne. “Jaunieši, kuri izvēlas profesionālo izglītību, jau salīdzinoši agrā vecumā iegūst praktiskas prasmes, darba pieredzi uzņēmumos un bieži vien darba gaitas uzsāk krietni ātrāk nekā jaunietis, kurš vēl mācās vidusskolā. Prakses bieži vien kļūst par pirmo soli uz pastāvīgu darbu, turklāt uzņēmumu vadītāji nereti paši ir sākuši kā “darītāji”, un tad tu vislabāk “zini drēbi”.” Savukārt augstākās izglītības ceļš ļauj kļūt par tehnologiem, inženieriem, projektētājiem un procesu vadītājiem.
“Karjeras attīstība vairs nav tikai lineāra. Ja agrāk ceļš bieži vien bija “strādnieks–meistars–vadītājs”, tad šodien speciālists var pāriet starp dažādām jomām – no ražošanas uz kvalitātes vadību, produktu izstrādi, eksportu, pētniecību vai ilgtspējas projektiem,” norāda Sigita Alksne.
Kokapstrāde nav vienas šauras jomas speciālistu kopums. Ja uzņēmums grib augt un attīstīties, tam ar laiku vajadzēs dažādus speciālistus – no līniju operatoriem līdz darba aizsardzības speciālistiem. Nozares uzņēmumi izjūt kvalificētu darbinieku trūkumu, jo darba devēji meklē ne tikai ražošanas speciālistus, bet arī tehnologus, inženierus, kvalitātes vadītājus, loģistikas ekspertus, klientu menedžerus, darba aizsardzības speciālistus un pētniekus.
Latvijā ar nozari saistītas studiju iespējas piedāvā vairākas izglītības iestādes, tostarp:
• Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitāte (LBTU) Meža un vides zinātņu fakultāte Jelgavā un LBTU Malnavas koledža;
• Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina tehnoloģiju institūts, RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte, RTU Būvniecības un mašīnbūves fakultāte;
• Vidzemes Augstskola ar koka būvniecības virzieniem;
• profesionālās izglītības iestādes, tostarp Ogres tehnikums, Smiltenes tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Jelgavas tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Aizkraukles profesionālā vidusskola, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums un citas reģionālās profesionālās skolas.
“Labākie profesionālo skolu audzēkņi bieži vien saņem darba piedāvājumus vēl pirms studiju pabeigšanas,” uzsver Sigita Alksne. Speciāliste norāda, ka Latvijas uzņēmumi ražo produkciju pasaulē zināmiem zīmoliem un konkurē starptautiskos tirgos, tāpēc pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem ir stabils. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka labi atalgotu darbu iespējams atrast arī ārpus Rīgas, jo daudzi moderni kokrūpniecības uzņēmumi atrodas reģionos, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu un starptautiska līmeņa darba vidi.
Zaļā karjera nākotnes Latvijai
Viens no perspektīvākajiem virzieniem ir tā sauktā zaļā karjera. Koksne ir atjaunojams resurss, un tās izmantošana kļūst arvien nozīmīgāka aprites ekonomikā un ilgtspējīgā būvniecībā. Ar zaļās karjeras iespējām iepazīstina arī jau iepriekšminētais “Lietkoku čemodāns”, rosinot jauniešus domāt par nākotnes profesijām un parādot, ka arī Latvijā iespējams veidot starptautiska līmeņa karjeru modernā, eksportspējīgā un uz inovācijām balstītā nozarē. Koksne ir atjaunojams resurss, un tās izmantošana veicina ilgtspējīgu būvniecību, aprites ekonomiku un jaunu videi draudzīgu produktu attīstību.
Programma “Jauniešiem, kuri vēlas strādāt ar ilgtspējīgiem risinājumiem un veidot zaļāku nākotni, šī ir ļoti perspektīva joma. Tieši šeit būs nepieciešami jaunie prāti, kas radīs nākamās paaudzes produktus un tehnoloģijas,” saka Sigita Alksne. “Nākotnes iespējas saistās ne tikai ar ēku būvniecību vai mēbeļu ražošanu. Strauji attīstās koksnes ķīmija, jaunu materiālu izstrāde, bioekonomika un pētniecība. Koksne tiek izmantota siltumizolācijas materiālos, kosmētikā, kompozītmateriālos un citos augstas pievienotās vērtības produktos.”