Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumi Parīzē stiprina ceļu uz eksporta tirgiem
Latviju starptautiskajā aizsardzības un drošības tehnoloģiju izstādē EUROSATORY 2026 pārstāvēja 36 uzņēmumi un vairāk nekā 70 uzņēmumu pārstāvji, veidojot līdz ...
FOTO: Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumi Parīzē stiprina ceļu uz eksporta tirgiem
Latviju starptautiskajā aizsardzības un drošības tehnoloģiju izstādē EUROSATORY 2026 pārstāvēja 36 uzņēmumi un vairāk nekā 70 uzņēmumu pārstāvji, veidojot līdz šim lielāko Latvijas aizsardzības tehnoloģiju delegāciju šīs izstādes vēsturē. Piecu dienu laikā Parīzē Latvijas uzņēmumi tikās ar potenciālajiem klientiem un partneriem, attīstīja eksporta iespējas un stiprināja savu klātbūtni starptautiskajos tirgos, savukārt vairāki uzņēmumi paziņoja par nozīmīgiem starptautiskiem sasniegumiem.
Viens no spilgtākajiem notikumiem bija Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Origin Robotics paziņojums, ka Francijas bruņotie spēki izvēlējušies Latvijā izstrādāto BLAZE autonomo pārtvērējdronu sistēmu. Lēmums pieņemts pēc Francijas Aizsardzības iepirkumu aģentūras (DGA) organizēta starptautiska izvērtēšanas procesa.
EUROSATORY ir viena no pasaulē nozīmīgākajām aizsardzības un drošības tehnoloģiju izstādēm. Šogad tajā piedalījās vairāk nekā 2000 uzņēmumu un organizāciju no visas pasaules.
Latvijas kopējo klātbūtni izstādē veidoja LIAA organizētais nacionālais paviljons un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) koordinētā uzņēmumu ekspozīcija, savukārt vairāki Latvijas uzņēmumi, tostarp Origin Robotics, Atlas UAS un RedWire Riga, izstādē piedalījās ar individuāliem stendiem.
Izstādē Latvijas uzņēmumi demonstrēja risinājumus bezpilota sistēmu, robotikas, sakaru, enerģētikas, simulāciju, medicīniskās gatavības un citās aizsardzības un drošības tehnoloģiju jomās, apliecinot nozares spēju attīstīt starptautiski konkurētspējīgus produktus.
Viens no izstādē demonstrētajiem risinājumiem bija uzņēmuma Electrify izstrādātā bezpilota sauszemes platforma, kas paredzēta munīcijas un ekipējuma piegādei karavīriem, kā arī ievainoto evakuācijai kaujas apstākļos. Platforma izstrādāta sadarbībā ar uzņēmumu VIC TEC, kas tajā integrējis dronu pārtveršanas risinājumu.
LIAA direktore Ieva Jāgere uzsver:
“EUROSATORY 2026 apliecināja, ka Latvijas uzņēmumi arvien pārliecinošāk nostiprina savas pozīcijas starptautiskajā aizsardzības tehnoloģiju tirgū. Mūsu uzņēmumi piedāvā risinājumus, kas interesē partnerus un klientus dažādās valstīs, un arvien biežāk šīs sarunas pārtop konkrētos projektos, piegādēs un ilgtermiņa sadarbībā. Īpaši nozīmīgs ir Origin Robotics panākums Francijā, kas apliecina Latvijas uzņēmumu spēju konkurēt vienā no prasīgākajiem aizsardzības tehnoloģiju tirgiem Eiropā. Latvijā radītas tehnoloģijas jau kļūst par daļu no Eiropas drošības arhitektūras, un sarunas Parīzē dod pamatu sagaidīt jaunus eksporta projektus arī turpmāk.”
Jaunas sadarbības un eksporta iespējas
Izstādes laikā Latvijas uzņēmumi tikās ar potenciālajiem klientiem, investoriem, bruņoto spēku pārstāvjiem un aizsardzības nozares uzņēmumiem no Eiropas, Ziemeļamerikas un citiem reģioniem. Paralēli uzņēmumu aktivitātēm notika arī tikšanās ar Francijas, ASV, Kanādas, Itālijas, Slovākijas, Brazīlijas, Čīles un citu valstu institūciju pārstāvjiem, veidojot pamatu turpmākai sadarbībai un eksporta projektiem.
Viens no nozīmīgākajiem notikumiem bija sadarbības memoranda parakstīšana starp Latviju un ASV Arizonas štatu, kas paredz sadarbības paplašināšanu inovāciju, aizsardzības tehnoloģiju un uzņēmējdarbības attīstības jomās.
Latvijas uzņēmumi nostiprina pozīcijas Eiropas aizsardzības tirgū
Francijas lēmums ieviest BLAZE sistēmu nozīmē, ka Francija kļūs par ceturto NATO dalībvalsti Eiropā, kas izmanto Latvijā izstrādāto risinājumu, pievienojoties Latvijai, Igaunijai un Beļģijai.
Vienlaikus tika paziņots par tehnoloģiju pārnesi un sistēmas montāžas un ražošanas uzsākšanu Francijā sadarbībā ar Francijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumu DSV, kas nodrošinās sistēmas piegādi Francijas bruņotajiem spēkiem.
Šis panākums apliecina, ka Latvijā radītās aizsardzības tehnoloģijas spēj konkurēt starptautiskā līmenī un atrast vietu NATO valstu bruņoto spēku iepirkumos.
Latvijas dalību nacionālajā paviljonā organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta atbalstu.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.