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"Meta" pārtrauc izspiegot darbiniekus, lai apmācītu savu mākslīgo intelektu
Sociālo mediju platformu “Facebook” un “Instagram” izstrādātājs “Meta” paziņojis, ka pārtraucis savu uzņēmuma līmeņa mākslīgā intelekta apmācību programmu, kas izsekoja darbinieku datora izmantošanas paradumiem. Šī prakse uzņēmumā raisīja plašu neapmierinātību un bažas par privātumu.
Programma tika uzsākta vien pirms diviem mēnešiem ar mērķi iegūt datus par to, kā cilvēki izmanto datoru, tostarp meklē informāciju, uz kādām pogām klikšķina u.tml. Tika reģistrēta katra darbinieku veiktā darbība tiešsaistē. Šo informāciju “Meta” tālāk plānoja izmantot savu mākslīgā intelekta (MI) modeļu apmācībai.
Darbinieki to uztvēra ar neapmierinātību, jo jutās izspiegoti, kā arī bija noraizējušies par to, kur nonāk dati un kā tie tiks aizsargāti. Teju 2000 strādājošo bija parakstījuši petīciju, pieprasot atcelt šo “Meta” MI apmācību programmu.
Ņemot vērā strādājošo nostāju, “Meta” nedēļas sākumā apturēja programmu pēc tam, kad saprata, ka daļa no apkopotajiem datiem ir potenciāli pieejami ikvienam uzņēmuma darbiniekam.