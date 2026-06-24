Latvijai nozīmīgs panākums: Rīgas lidosta saņem prestižu Eiropas balvu
RIX Rīgas lidosta saņēmusi vienu no prestižākajiem Eiropas aviācijas nozares apbalvojumiem - Starptautiskās lidostu padomes Eiropā (Airports Council International Europe, ACI Europe) balvu “EUROPE Best Airport Awards” kategorijā “Labākā lidosta ar 5–10 miljoniem apkalpoto pasažieru gadā”.
Apbalvojums tika pasniegts 23. jūnija vakarā ACI Europe ikgadējā kongresa un ģenerālās asamblejas laikā Prāgā.
“Šī balva ir nozīmīgs novērtējums visai mūsu komandai un partneriem. Tā apliecina, ka mūsu mērķtiecīgais darbs pasažieru pieredzes pilnveidošanā, procesu modernizācijā un ilgtspējīgas attīstības veidošanā tiek novērtēts arī starptautiskā līmenī. Saņemt šādu atzinību Eiropas mērogā ir patiess gandarījums un vienlaikus apliecinājums tam, ka Baltijā spējam attīstīt pakalpojumus un infrastruktūru atbilstoši augstākajiem nozares standartiem,” norāda RIX Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.
Konkursa žūrija īpaši novērtēja Rīgas lidostas spēju nodrošināt augstus darbības standartus, vienlaikus ieviešot inovatīvus risinājumus un attīstot pakalpojumus pasažieriem. Piemēram, 2025. gadā Rīgas lidosta visos galvenajos pasažieru apkalpošanas rādītājos pārsniedza noteiktos kvalitātes mērķus, nodrošinot īsus gaidīšanas laikus reģistrācijā, drošības pārbaudes zonā un saņemot bagāžu. Aizvadītajā gadā lidosta ieguldīja 20 miljonus eiro infrastruktūras attīstībā, tostarp termināļa paplašināšanas projektā, lidlauka modernizācijā, energoapgādes sistēmas modernizācijā un videi draudzīgas enerģijas ieguves un transporta projektos. Tāpat augstu novērtēts Rīgas lidostas sniegums pasažieru pieredzes pilnveidošanā.
Rīgas lidosta ir arī izvirzījusi ambiciozus ilgtspējas mērķus un ieguvusi augsto 3+ akreditācijas līmeni globālajā lidostu oglekļa pārvaldības programmā “Airport Carbon Accreditation” (Airport Carbon Accreditation, ACA). Rīgas lidosta bija pirmā Baltijā, kas sasniedza šo līmeni, tādejādi kļūstot par klimatneitrālu lidostu.
Operacionālās darbības efektivitāte un kvalitāte, klientu pieredze un ilgtspēja ir svarīgākie kritēriji, pēc kuriem tiek noteikti “EUROPE Best Airport Awards” konkursa laureāti. 5–10 miljonu apkalpoto pasažieru kategorijā tiek vērtētas lidostas ar izcilu sniegumu visās galvenajās darbības jomās, kas spēj sekmīgi sabalansēt izaugsmi ar augstu klientu apkalpošanas kvalitāti un atbildību par vidi.
Saņemtais apbalvojums nostiprina Rīgas lidostas pozīcijas starp Eiropas vadošajām reģionālajām lidostām un apliecina tās nozīmīgo lomu reģiona ekonomiskajā attīstībā, starptautiskajā savienojamībā un kvalitatīvas ceļošanas pieredzes nodrošināšanā.