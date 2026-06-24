Latvija pērn svaigo sieru eksportējusi 83,4 miljonu eiro vērtībā.
Bizness un ekonomika
Šodien 10:38
Svaigā siera eksports no Latvijas pērn audzis gandrīz par trešdaļu
Latvija pērn uz citām valstīm eksportēja svaigo sieru 83 437 975 eiro vērtībā, kas ir par 29,5% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija.
Savukārt šā gada četros mēnešos no Latvijas eksportēts svaigais siers, nenogatavināts un nesālīts, tai skaitā biezpiens un sūkalu siers, 24 658 518 eiro vērtībā.
Lielākie svaigā siera eksporta partneri 2025. gadā Latvijai bija Vācija, Igaunija un Nīderlande.
Vienlaikus importa vērtība svaigam sieram pērn sasniedza 42 556 224 eiro. Visvairāk tika importēts no Polijas, Lietuvas un Igaunijas.