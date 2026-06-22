FM: Slimnīcu likumprojektu var virzīt tikai pēc finansējuma jautājuma atrisināšanas
Jautājumu par Klīnisko universitāšu slimnīcu likumprojektu ir iespējams virzīt izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā tad, kad ir atrisināts jautājums par nepieciešamo finansējumu noteikto normu īstenošanai, teikts Finanšu ministrijas (FM) atzinumā par likumprojektu.
FM aicina Veselības ministriju (VM) izvērtēt iespēju virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar risinājumiem par iespējamiem Klīnisko universitāšu slimnīcu tālākiem attīstības virzieniem kontekstā ar slimnīcu tīkla reformu, kā arī ar Klīnisko universitāšu slimnīcu likuma ieviešanu saistīto finansiālo ietekmi, kas var būtiski pieaugt.
Vēstulē vērsta uzmanība, ka, lai gan likumprojekta izskatīšanas gaitā ir paredzēts, ka grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un Ārstniecības likumā, kā arī Klīnisko universitāšu slimnīcu likuma spēkā stāšanās, īpaši attiecībā uz finansējuma nodrošināšanu, paredzēta pakāpeniski un tiks atrunāta atsevišķā likumā, pārvaldības modeļa maiņa pati par sevi nenodrošina finansējuma avotu un nerisina finansējuma jautājumu.
Kā atzīmē FM, likumprojekta anotācija paredz fiskālu ietekmi uz valsts budžetu 2027. gadā - 102,8 miljoni eiro, 2028. gadā - 106,7 miljoni eiro, 2029. gadā - 110,7 miljoni eiro un 2030. gadā - 114,8 miljoni eiro, kas nepieciešami gatavības finansējumam darbības nepārtrauktībai un infrastruktūras uzturēšanai, unikālo speciālistu atlīdzībai, pētniecībai un inovācijai.
Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi 2026., 2027. un 2028. gadam ir apstiprināti ar likumu "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam". Ministru kabineta šī gada 14. aprīļa sēdē ir izskatīts informatīvais ziņojums "Latvijas fiskāli strukturālā plāna 2025.-2028. gadam 2026. gada progresa ziņojums", un ar to ir pieņemts zināšanai, ka pie pašreizējām prognozēm un atbilstoši definētajiem fiskālajiem nosacījumiem novērtētā indikatīvā 2027.-2030. gada budžeta ietvara sagatavošanai pieejamā fiskālā telpa 2027. gadā ir 80,3 miljoni eiro, bet pārējos gados tā ir negatīva - 2028. gadā - 153,3 miljoni eiro, 2029. gadā - 191,1 miljons eiro un 2030. gadā - 883,5 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka papildu finansējums turpmākajiem gadiem bez kompensējošiem pasākumiem nebūs pieejams, pauž FM.
Tāpat, kā norāda FM, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē, nav pamata sagaidīt, ka fiskālās telpas apmērs tuvāko valsts budžeta likumprojekta sagatavošanai ievērojami uzlabosies. Attiecīgi, kamēr valsts budžeta likumā nav paredzēts papildu finansējums, likumprojekta izpilde nodrošināma valsts budžeta ietvarā paredzēto līdzekļu ietvaros.
Papildus FM atzīmē, ka patlaban Ministru kabinetā ir apstiprināti vairāki veselības jomas politikas plānošanas dokumenti, kuru īstenošanai nepieciešams būtisks papildu finansējums.
Turklāt Valsts kontroles veiktās revīzijas "Vai stacionārā veselības aprūpe tiek plānota un organizēta efektīvi?" secinājumi liecina par stacionārās veselības pakalpojumu sistēmas neefektivitāti un resursu neoptimālu izlietojumu, norādīts vēstulē.
Ņemot vērā minēto, finansējums likumprojekta paredzēto normu īstenošanai 2027. gadā un turpmāk ik gadu nodrošināms pasākumu īstenošanā iesaistīto ministriju budžeta ietvaros, izdevumu pārskatīšanas procesā sniedzot priekšlikumus par konkrētiem kompensējošiem pasākumiem, kas nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, pausts atzinumā.
Gadījumā, ja faktiskā ietekme, īstenojot pasākumus, pārsniedz sākotnēji norādītos apmērus, atbildīgā nozares ministrija finansējumu nodrošina esošā budžeta ietvaros, veicot pārdales no citām programmām vai pasākumiem ar zemāku efektivitāti, norāda FM.
Jau ziņots, ka Saeima 11. jūnijā otrajā lasījumā atbalstīja Klīnisko universitāšu slimnīcu likumprojektu, kas paredz noteikt jaunu juridisko statusu un pārvaldības modeli Latvijas lielākajām universitāšu slimnīcām.
Likums paredz, ka Klīnisko universitāšu slimnīcas turpmāk būs atvasinātas publiskas personas ar lielāku autonomiju funkciju īstenošanā, vienlaikus saglabājot valsts pārraudzību. Slimnīcas atradīsies Veselības ministrijas pārraudzībā.
Likumprojekts paredz arī jaunu finansēšanas pieeju, nosakot tā dēvēto gatavības finansējumu ārstniecības iestāžu infrastruktūras uzturēšanai, darbības nepārtrauktībai, unikālo specialitāšu nodrošināšanai, kā arī gatavībai darboties kara, ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā.