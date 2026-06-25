VIDEO; FOTO: vai ūdeņradis būs nākotnes degviela?
Eiropas Komisija (EK) paredz, ka 2050. gadā ūdeņradis varētu veidot 20–50 % no enerģijas pieprasījuma transporta nozarē – ar mērķi palielināt transporta līdzekļu ar nulles CO2 emisiju lietošanu. Pirmā ūdeņraža uzpildes stacija Latvijā un Baltijas valstīs tika atklāta Rīgā 2020. gadā, bet drīzumā gan pasažieru transportu, gan privātos auto varēs uzlādēt arī Jelgavā. Nozares eksperti ir pārliecināti, ka šis ir tikai sākums ūdeņraža izmantošanas straujākai izaugsmei.
“Pašlaik ūdeņraža ražošana un uzpildes stacija tiek veidota tur, kur ir patērētājs. Jau vairāk nekā gadu mēs testējam ūdeņraža autobusu Jelgavā un esam izrēķinājuši, cik maksā viens kilometrs. Uzpildot ar ūdeņradi, tie ir 0,24 centi, ar dīzeļdegvielu – 0,29 centi, savukārt elektroautobusa izmaksas ir kārtu zemākas. Taču ir jāņem vērā vairāki faktori cenu aprēķinā un salīdzināšanā – lai uzpildītu transporta līdzekli ar ūdeņradi, bija jādodas uz Rīgu. Tā kā pārvadātajam ir četri elektroautobusi un divas uzlādes stacijas, tagad ir iespēja lādēt autobusus izdevīgā laikā, piemēram, naktī, kad elektrības cena ir zemāka. Ja autobusu parku paplašinās, vairs nebūs iespēja izvēlēties lētāko elektrību, jo būs jālādē tad, kad reāli nepieciešams. Turklāt pirmo elektrības uzpildes staciju izveidi finansēja ES grantu programma, taču, paplašinot tīklu jau bez papildu atbalsta, izmaksas uz kilometru kļūs dārgākas,” skaidro ūdeņraža ražotāja un topošās uzpildes/uzlādes stacijas veidotāja SIA “AI Cooperation” pārstāvis Andris Bačkurs.
Vai ūdeņradis būs nākotnes degviela?
Eiropas Komisija (EK) paredz, ka 2050. gadā ūdeņradis varētu veidot 20–50 % no enerģijas pieprasījuma transporta nozarē – ar mērķi palielināt transporta līdzekļu ...
Viņš arī uzsver, ka pastāv dažādi ūdeņraža veidi, ko vērtē pēc tā ietekmes uz vidi, un tos mēdz iedalīt pēc krāsām. Zaļais jeb atjaunīgais ūdeņradis tiek ražots ūdens elektrolīzes procesā no atjaunīgajiem energoresursiem, turklāt tas nerada CO2 emisijas. Un Jelgavā tiks ražots tieši šādas klasifikācijas ūdeņradis, izmantojot biomasu.
Andris Bačkurs neslēpj, ka tehnoloģijas sākotnējās izmaksas ir lielas, un gan pasaulē, gan Latvijā uzņēmumi strādā pie tā, lai tās padarītu ne tikai lētākas, bet arī efektīvākas. Viens no šādiem uzņēmumiem ir SIA “Naco Technologies”. Tā komercdirektors Raivis Ņikitins stāsta, ka tieši materiālzinātne un pārklājumu tehnoloģijas ir veids, kā ūdeņraža ražošanas sistēmas padarīt veiktspējīgākas, ilgāk izmantojamas un vienlaikus samazināt izmaksas. “Mūsu klienti ir ūdeņraža tehnoloģiju ražotāji, lielākoties no Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas. Ūdeņraža ražošanas tehnoloģiju iekšienē jeb “sirdī” atrodas virkne komponenšu, kas tiek pakļautas korozijas riskam un trauslumam, jo ūdeņraža molekula pati par sevi ir diezgan agresīva un rada šo negatīvo efektu uz metāliskajām komponentēm. Mūsu izgudrotie pārklājumi aizsargā pret to un dod iespēju komponentēm kalpot ilgāk un ar lielāku veiktspēju.”
Raivis Ņikitins skaidro, ka nozīmīga loma ūdeņraža ražošanas procesā ir arī tādiem dārgmetāliem kā platīns un irīdijs, taču pasaulē tos iegūst ierobežotā daudzumā un arī citas industrijas ir atkarīgas no šiem dārgmetāliem. Tāpēc uzņēmuma inovāciju centrā zinātnieki strādā pie aizvien jauniem un inovatīviem pārklājuma veidiem, lai tos aizstātu. Jau patlaban ar savas pārklājuma tehnoloģijas palīdzību “Naco Technologies” spēj desmit un pat vairāk reižu samazināt ūdeņraža ražošanai nepieciešamo dārgo un maz pieejamo dārgmetālu apjomu. Attīstot tehnoloģijas un padarot ražošanas procesu efektīvāku un lētāku, tas veicinās ūdeņraža kā potenciālā enerģijas avota transporta jomā pieejamību.
Latvijas Ūdeņraža asociācijas un “Hydrogen Europe” valdes loceklis Aivars Starikovs ir pārliecināts, ka ES izvirzītais mērķis 2050. gadam ir reālistisks, jo tieši pēdējos gados ir notikusi strauja ūdeņraža tehnoloģiju attīstība un uzlabojusies tā pieejamība. Latvijā drīz būs jau otrā ūdeņraža uzpildes stacija, un arī tādu automašīnu un sabiedriskā transporta vienību skaits, kas darbojas ar ūdeņradi, lēnām, tomēr pieaug.
“Pēc autobūves klasifikācijas ūdeņraža auto tiek iedalīts tāpat kā elektroautomobilis – tas ir elektriskās piedziņas auto, tikai ar atšķirīgu enerģijas uzglabāšanas sistēmu. Uzlāde ir tikai trīs līdz piecas minūtes, savukārt veiktspēja ir virs 600 kilometru. Par automašīnas cenu runājot – jā, tā ir mazliet lielāka nekā elektroauto, taču arī tie var maksāt no 30 000 līdz 80 000 eiro, tā kā turpat jau būs. Bet te ir jāsaprot arī tas, ka nevar gaidīt, ka viena, divas vai pat simts mašīnas, kas autobūves nozarē ir ļoti, ļoti mazs skaits, uzreiz maksās tikpat, cik dīzeļa auto,” skaidro asociācijas valdes loceklis.
Eksperts akcentē, ka, iegādājoties jaunu automašīnu, nevar ņemt vērā tikai iegādes cenu, jo ir jārēķina dzīves cikla kopējās izmaksas, un tikai šādi var objektīvi nonākt pie viena kilometra cenas. Arī ar uzpildi ir līdzīgi kā ar ūdeņraža auto iegādes izmaksām. Patlaban ūdeņraža cena ir 15,94 eiro kilogramā, kas ir nepieciešamais uzlādes daudzums nedaudz vairāk kā 100 kilometriem. “Tātad tie būs 12–16 eiro uz 100 kilometriem, un pie pašreizējām cenām jau vairs nav nekāda lielā starpība ar dīzeļmotora auto. Bet te jau atkal – jo būs lielāks pieprasījums, jo tā cena kritīs. Piemēram, Vācijā, kur šī nozare ir attīstījusies krietni plašāk, vietām cena kilogramā ir 4,5 eiro,” novērojumos dalās Aivars Starikovs.
Viņš gan arī atzīst, ka gadījumos, ja cilvēks ikdienā veic nelielus attālumus, izmaksas uz vienu kilometru ar ūdeņraža automašīnu būs lielākas, taču, ja regulāri ir jābrauc daudz un tālu, ūdeņraža auto būs izdevīga un arī komfortabla izvēle. Tieši tādēļ arī pieprasījums pašlaik lielāks ir tieši loģistikas un sabiedriskā transporta nozarēs, taču Aivars Starikovs ir pārliecināts, ka, paplašinoties uzlādes tīklam Latvijā, pieaugs arī privāto ūdeņraža automašīnu skaits.
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