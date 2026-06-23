Svarīgākais, kas jāzina par atvaļinājumiem! Kas man pienākas un ko drīkst vai nedrīkst darba devējs?
Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums nav tikai iespēja atpūsties – tās ir darbinieka tiesības, ko aizsargā Darba likums. Tomēr praksē dažkārt rodas strīdi: vai darba devējs drīkst atteikt izvēlēto atvaļinājuma laiku, vai neizmantotu atvaļinājumu var krāt gadiem un vai darbinieku iespējams nosūtīt atvaļinājumā ar rīkojumu.
Ko paredz likums un kā rīkoties strīdu situācijās, skaidro Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa.
Skaidri nosacījumi
Darba likumā ietvertās ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma normas nosaka obligātu ikgadēju atvaļinājumu. Atpūtas iespēja darba gada ietvaros ir viens no priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu darbinieka tiesības uz taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem.
Saskaņā ar Darba likuma 150. panta pirmo daļu atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā – vai nu darbiniekam vienojoties ar darba devēju, vai pēc atvaļinājumu grafika. Grafiku veido darba devējs, konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, un tas jāpadara pieejams visiem darbiniekiem. Savukārt atbilstoši Darba likuma 55. panta otrās daļas 4. punktam darba devējam darba kārtības noteikumos jānosaka vispārējā kārtība, kā piešķir atvaļinājumu. Tas nozīmē: katrā uzņēmumā jābūt skaidrai iekšējai kārtībai, kā darbinieks piesaka un saņem atvaļinājumu. Ar šiem noteikumiem (Darba likuma 55. panta trešā daļa) jāiepazīstina visi darbinieki, un tiem jābūt viegli pieejamiem. Darbiniekiem savukārt šī kārtība ir jāievēro.
Atvaļinājums ir gan darbinieka tiesības, gan pienākums. Parasti tas katru gadu jāizmanto pilnā apmērā. Izņēmums ir noteikts Darba likuma 149. panta trešajā daļā – noteiktos gadījumos daļu atvaļinājuma var pārcelt uz nākamo gadu, bet tikai uz vienu gadu. Tas nozīmē, ka pilns atvaļinājums (četras kalendāra nedēļas) jāizmanto ne vēlāk kā divu gadu laikā. Līdz ar to nav pieļaujams regulāri neizmantot atvaļinājumu un krāt to vairākus gadus. Tāpat nav atļauts pārcelt vairāk nekā divas kalendāra nedēļas uz nākamo gadu. Ja tas notiek, situācija neatbilst Darba likumam.
Savstarpēja vienošanās
Darba likuma 150. panta pirmajā daļā noteiktā kārtība ir obligāta abām pusēm: darba devējam ir pienākums piešķirt atvaļinājumu, bet darbiniekam – to izmantot. Tas nozīmē, ka bez darba devēja iesaistes atvaļinājumu izmantot nevar. Darba devējam ir aktīvi jārīkojas, lai darbinieks atvaļinājumu izmantotu laikus.
Saskaņā ar Darba likuma 150. panta otro daļu darba devējam, piešķirot atvaļinājumu, pēc iespējas jāņem vērā darbinieka vēlmes. Tomēr tas nenozīmē, ka darbinieks vienmēr var izvēlēties jebkuru laiku. Darba devējs var atteikt konkrētu laiku, ja tam ir pamatoti iemesli, piemēram, uzņēmuma darbības vajadzības vai likuma prasības. Tāpēc bieži atvaļinājuma laiks ir savstarpējas vienošanās jautājums. Izņēmuma gadījumi, kad darba devējam ir jāņem vērā darbinieka vēlmes, ir:
*sievietei grūtniecei pēc viņas pieprasījuma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā neatkarīgi no laika, kurā sieviete bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja (Darba likuma 150. panta ceturtā daļa);
*darbiniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, un darbiniekam, kuram ir bērns līdz triju gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums piešķirams vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā. Ja darbinieks, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, turpina iegūt izglītību, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums piešķirams, pēc iespējas saskaņojot to ar brīvlaiku izglītības iestādē (Darba likuma 150. panta piektā daļa).
Ja uzņēmumā nav atvaļinājumu grafika, atvaļinājumu piešķir pēc vienošanās. Ja darbinieks pats nepiesakās atvaļinājumam līdz darba gada beigām, darba devējs var viņu rakstveidā informēt un aicināt izvēlēties atvaļinājuma laiku. Ja darbinieks to ignorē, Valsts darba inspekcijas ieskatā darba devējs var izdot rīkojumu un nosūtīt darbinieku atvaļinājumā. Tādā veidā darba devējs izpilda savu pienākumu. Tas ir saistīts arī ar Darba likuma 28. panta otro daļu – darbiniekam darba attiecībās jāievēro darba devēja rīkojumi. Tātad rīkojums par došanos atvaļinājumā darbiniekam ir saistošs.
Krāt nevajag
Svarīgi ir arī noilguma jautājumi. Atbilstoši Darba likuma 31. panta pirmajai daļai prasījumiem no darba attiecībām ir divu gadu noilgums. Atvaļinājuma gadījumā tas nozīmē, ka darbinieks divu gadu laikā var prasīt atvaļinājuma piešķiršanu darba attiecību laikā. Pēc šī termiņa tiesības nepazūd, bet tās vairs nevar prasīt izmantot darba laikā – tās tiek kompensētas, beidzoties darba attiecībām. Saskaņā ar Darba likuma 149. panta piekto daļu darba devējam tad jāizmaksā atlīdzība par visu neizmantoto atvaļinājumu.
Darba likums prasa, lai atvaļinājums tiktu izmantots regulāri, nevis krāts. Ja tomēr uzkrājums ir izveidojies un darba attiecības turpinās, pusēm vispirms jācenšas vienoties par tā izmantošanu. Pat ja ir iestājies noilgums, tas neliedz pusēm vienoties par atvaļinājuma izmantošanu, jo atvaļinājuma mērķis ir nodrošināt darbiniekam atpūtu.
Vienlaikus jāņem vērā: darba devējs ar rīkojumu var nosūtīt darbinieku atvaļinājumā tikai tad, ja pirms tam ir aicinājis darbinieku vienoties un nav saņēmis atbildi. Turklāt ar rīkojumu var piešķirt tikai tādu atvaļinājumu, kuram vēl nav iestājies divu gadu noilgums. Par senākiem periodiem atvaļinājumu var izmantot tikai tad, ja par to skaidri vienojas abas puses.
Kad un kā sūdzēties
Gadījumā, ja darba devējs nepiešķir darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, nenodrošina iespēju to izmantot katru gadu, ievērojot darba tiesisko attiecību privāttiesisko raksturu, darbinieka tiesību aizskāruma risinājumu sākotnēji jācenšas rast uzņēmuma iekšienē. Proti, darbiniekam savu aizskarto tiesību aizsardzības nolūkā ir tiesības iesniegt sūdzību darba devējam (Darba likuma 94. pants), norādot uz apstākļiem, kas liecina par darbinieka tiesību aizskārumu, un pieprasot pārtraukt aizskārumu, piemēram, nodrošināt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas iespējas. Sūdzību vēlams sagatavot divos eksemplāros, vienu no tiem iesniegt darba devējam personīgi, uz darbinieka eksemplāra saņemot atzīmi par dokumenta reģistrēšanu darba devēja lietvedībā vai lūdzot darba devēju izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu, norādot datumu, parakstu un atšifrējumu. Tāpat sūdzību var nosūtīt darba devējam ierakstītā sūtījumā pa pastu uz juridisko adresi, darbiniekam saglabājot "Latvijas pasta" kvīti, kas apliecina sūdzības nosūtīšanas faktu.
Ja darba devējs nenovērš tiesību aizskārumu, darbiniekam ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā, ziņojot par iespējamiem darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, lai Valsts darba inspekcija veiktu darba devēja pārbaudi.