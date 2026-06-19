Rīgā slēgts "Maxima X" veikals Satiksmes ielā.
Bizness un ekonomika
Šodien 21:50
Ūdens noplūdes dēļ Torņakalnā slēgts “Maxima” veikals
Ūdens noplūdes dēļ piektdien Rīgā, Torņakalnā, slēgts "Maxima X" veikals Satiksmes ielā 3, apstiprināja "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Pēc pašlaik pieejamās informācijas, veikalā konstatēta ūdens noplūde no ēkas augstāk esošajām telpām. Incidenta rezultātā bojāta daļa dekoratīvo griestu elementu. Negadījumā neviens cilvēks nav cietis.
Dupate-Ugule norādīja, ka, rūpējoties par klientu un darbinieku drošību, veikals slēgts nekavējoties. Patlaban ūdens noplūde ir novērsta, un tuvākajā laikā notiks telpu sakopšanas darbi.
Veikala darbība tiks atjaunota tikai pēc tam, kad būs saņemts speciālistu apstiprinājums par telpu drošību klientiem un darbiniekiem, informēja uzņēmumā.