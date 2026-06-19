Hanzas Peronā pulcējas zviedru spēkratu cienītāji
Auto entuziastiem šodien, 19. jūnijā, Hanzas Peronā bija iespēja aplūkot zviedru automašīnas un motociklus, kas ražoti līdz 1996. gadam.
Auto un tehnoloģijas
Šodien 21:35
FOTO: Hanzas Peronā pulcējās zviedru auto un motociklu cienītāji
Auto entuziastiem šodien, 19. jūnijā, Hanzas Peronā bija iespēja aplūkot zviedru automašīnas un motociklus, kas ražoti līdz 1996. gadam.
Sezonas otrajā tematiskajā vakarā īpaši tika gaidīti klasisko zviedru spēkratu īpašnieki, kuri pasākumam varēja pieteikt savas automašīnas un motociklus.
Organizatori dalībniekus pirms pasākuma aicināja parūpēties par savu spēkratu tehnisko un vizuālo stāvokli, lai tie apmeklētājiem būtu apskatāmi visā krāšņumā.
Kā pasākums aizvadīts, skaties foto galerijā.