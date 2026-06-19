Latvija panāk Austrumu flanga atbalsta iekļaušanu sarunās par nākamo ES budžetu
Latvija kopā ar Baltijas valstīm un citiem partneriem piektdien Eiropadomes diskusijās panākusi, ka politiskajā dokumentā par nākamo Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu tiks iekļauts atsevišķs paragrāfs par Austrumu flanga valstu atbalsta programmu, pēc Eiropadomes sēdes sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Pēc premjera teiktā, padomes sēdē apspriesti jautājumi galvenokārt par ES daudzgadu budžetu 2028.-2034. gadam. Kulbergs atzina, ka vienošanās par nākamo ES daudzgadu budžetu arī šajā politisko sarunu ciklā nav viegla, jo apstākļus sarežģī vispārējā ekonomiskā situācija Eiropā, Krievijas sāktais karš Ukrainā, enerģētikas izmaksas un situācija Tuvajos Austrumos.
Premjers atzina, ka dalībvalstu pozīcijas būtiski atšķiras, jo daļa valstu vairāk iemaksā ES budžetā, bet citas vairāk saņem no tā finansējumu. Arī lielākajām maksātājvalstīm ekonomiskā situācija neesot viegla, tāpēc vienošanos panākt būs sarežģīti.
Kulbergs minēja, ka aicinājis aktīvāk izmantot Eiropā iesaldētos Krievijas aktīvus daudzu miljardu eiro apmērā Ukrainas atbalstam. Viņa ieskatā, šādi būtu iespējams mazināt slogu uz ES budžetu un atbrīvot vairāk līdzekļu arī Eiropas programmu īstenošanai. "Ja jau vienoties par budžetu ir grūti, ir jārisina jautājums, kāpēc mēs neķeramies klāt iesaldētajiem Krievijas aktīviem," pauda premjers. Viņa ieskatā, šādā veidā varētu atbrīvot Eiropas naudu Eiropas programmu īstenošanai, kas arī ļautu vieglāk panākt valstu savstarpēju vienošanos par tās izlietojumu.
Premjers kā Latvijai būtiskāko panākumu izcēla Austrumu flanga valstu atbalsta jautājuma iekļaušanu politiskajā dokumentā par nākamo ES budžetu. Pēc Kulberga teiktā, tas attiektos uz valstīm un reģioniem, kas robežojas ar Krieviju un saskaras ar ekonomiskām un drošības sekām, tostarp tūrisma kritumu, uzņēmējdarbības ierobežojumiem un papildu drošības riskiem.
Kulbergs uzsvēra, ka Latvija kopā ar Baltijas kolēģiem prasījusi, lai šāds atbalsts nebūtu paredzēts tikai drošības vajadzībām, bet arī skolām, veselības iestādēm, mājokļu jautājumiem un iedzīvotāju atbalstam pierobežas reģionos. Pēc viņa teiktā, šie jautājumi ir būtiski arī Polijai, Somijai un Rumānijai.
Par konkrētām summām šajā politisko diskusiju ciklā vēl nav runāts, un nākamā būtiskā diskusija par izšķiršanos budžeta jautājumos gaidāma decembrī.
Premjers norādīja, ka Krievijas karš Ukrainā Eiropai jau piekto gadu prasa ļoti lielus resursus. Papildu ietekmi rada arī energoresursu cenas un ražošanas pašizmaksa.
Runājot par situāciju Tuvajos Austrumos, valdības vadītājs sacīja, ka G7 sarunās Francijas prezidents Emanuels Makrons informējis par panākto 60 dienu pamieru un satiksmes atjaunošanu Hormuza šaurumā. Pēc premjera teiktā, tas ietekmējis arī aviācijas degvielas cenu kritumu un pieejamību, kas aviācijas nozarei ir pozitīva ziņa.
Kulbergs norādīja, ka Eiropadomē vaicājis par minerālmēslu piegādēm, jo būtiska to daļa - 20% līdz 35% - tiek transportēta caur Hormuza šaurumu. Viņš uzsvēra, ka šis jautājums ietekmē lauksaimniecību un pārtikas cenas.
Premjers arī pauda, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā Austrumu flanga atbalsta programma Latvijai ir kritiski svarīga. Viņš norādīja, ka iespējamā vienošanās par karadarbības izbeigšanu Ukrainā neatceltu drošības riskus pie ES austrumu robežas. "Es uzsvēru, ka tas nav īslaicīgs jautājums. Ja būtu mierizlīgums Ukrainai ar Krieviju, drošības jautājums nekur nepazustu, tas tikai vēl pastiprinātu vajadzību atbalstīt šo reģionu," sacīja Kulbergs.
Pēc premjera teiktā, Eiropadomes diskusijās iezīmējusies arī atsevišķu valstu maigāka pieeja jautājumam par Krievijas iekļaušanu starptautiskās kultūras un sporta aktivitātēs. Premjers uzsvēra, ka Latvija šādai pieejai iebilst, jo Krievija sportu un kultūru izmanto politisku mērķu sasniegšanai.
Kulbergs stāstīja, ka Latvija kopā ar Baltijas valstīm, Poliju un Somiju panākusi Krievijas starptautiskās izolācijas turpināšanas paragrāfa iekļaušanu, tostarp kultūras un sporta jomā. Pēc premjera teiktā, šai pieejai piekrīt arī Dānija.
Komentējot publiski pausto, ka Latvijai būtu jākļūst no ES finansējuma saņēmējvalsts par devējvalsti, Kulbergs skaidroja, ka tam jābūt Latvijas ilgtermiņa mērķim. Viņa ieskatā, Latvijai ES līdzekļi jāizmanto tā, lai tie veicinātu tautsaimniecības izaugsmi un labklājību, nevis tiktu uzturēta atkarība no ārēja finansējuma.
"Mums jāiet prom no šīs domāšanas, ka visu laiku lūdzamies pēc naudas," sacīja Kulbergs. Viņa ieskatā, kļūstot par devējvalsti, Latvija varēs kontrolēt, kam Eiropas programmas ir paredzētas, nevis būt par "prasošo valsti". "Domāju, ka tas ir katra latvieša un nācijas sapnis," sacīja Kulbergs.
Ministru prezidents Eiropadomē arī paudis bažas par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta jeb CEF finansējuma samazināšanu. No šī instrumenta Latvija un pārējās Baltijas valstis saņem finansējumu nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, tai skaitā "Rail Baltica".
Premjers uzsvēra, ka Baltijas infrastruktūra vēsturiski veidota austrumu-rietumu virzienā gan ceļu, gan dzelzceļa, gan ostu, gan elektroapgādes infrastruktūrā. Tāpēc Eiropas atbalsts ziemeļu-dienvidu savienojumu attīstībai, viņa ieskatā, ir stratēģisks drošības jautājums, nevis tikai transporta projekts.
"Mēs to esam izdarījuši ar elektroenerģijas tīkliem, un mums tas ir jāizdara arī ar dzelzceļa un ceļu infrastruktūru," sacīja Kulbergs, uzsverot, ka Baltijas valstu pilnīga savienošana ar Eiropu nevar būt tikai pašu Baltijas valstu finansiāla atbildība.
Premjers Eiropadomē aktualizējis arī lauksaimnieku tiešmaksājumu jautājumu. Viņš uzsvēra, ka Latvija jau aptuveni 20 gadus saņem vienus no zemākajiem tiešmaksājumiem ES.
Kulbergs norādīja, ka Latvija vienlaikus iegulda būtiskus līdzekļus aizsardzībā, tostarp aizņemoties un virzot aizsardzībai 5% no iekšzemes kopprodukta. Tas, pēc viņa teiktā, nozīmē mazāk pieejamu finansējumu sociālajām, ekonomiskajām un lauksaimniecības programmām. Premjers pauda, ka Latvija sargā ES ārējo robežu, bet liela daļa aizsardzības iepirkumiem paredzētās naudas nonāk Eiropas valstu industrijā, tostarp Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā un Somijā. Tāpēc, pēc Kulberga teiktā, nav korekti šauri vērtēt tikai to, kura valsts ES budžetā vairāk iemaksā un kura vairāk saņem.
Viņš uzsvēra, ka Latvijai īpaši jāaizstāv kohēzijas un lauksaimniecības finansējums, jo daļa lielo ES dalībvalstu uzskatot, ka kohēzija ir novecojusi programma, tā vairs nav prioritāte un tajā būtu iespējams samazināt izdevumus.
Kā vēstīts, Beļģijas galvaspilsētā Briselē piektdien turpinājās Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvēra vajadzību ātrāk īstenot ES aizsardzības projektus Austrumu flanga stiprināšanai, informēja Ārlietu ministrijā.