Zemnieki pirms Līgo ceļ trauksmi: pircēju izvēle var izšķirt vietējo saimniecību nākotni
Tuvojoties Līgo svētkiem, biedrība “Zemnieku saeima” aicina iedzīvotājus svētku galdam izvēlēties Latvijā audzētus un ražotus produktus, tādējādi atbalstot vietējās saimniecības laikā, kad zemnieku ikdiena ir ne tikai laikapstākļu radītie izaicinājumi, bet arī strauju ražošanas izmaksu pieaugums vietējo un globālo notikumu rezultātā.
Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver: “Izvēle par labu pašmāju produktiem ar katru gadu kļūst arvien nozīmīgāka. Vietējie zemnieki priecājas par katru klientu, kas izvēli izdarījis par labu Latvijā audzētai zemenei, kartupelim vai burkānam. Svarīgi, lai pircējs veikalos izvēlas mūsmāju sierus, piena un gaļas produktus, kā arī dārzeņus un augļus.”
Pēdējie gadi Latvijas zemniekiem bijuši smagi. Dārgāka kļuvusi degviela, elektrība, darbaspēks. Viss, kas nepieciešams, lai produkts nonāktu līdz pircējam. Latvijas ražotājiem vienlaikus jākonkurē ar importa produkciju, kas veikalu plauktos nonāk par zemāku cenu. Izvēloties vietējos produktus, pircējs atbalsta ne tikai konkrētu saimniecību, bet arī darba vietas reģionos, vietējo pārtikas ražošanu un Latvijas ekonomiku kopumā.
“Līgo galds vienmēr ir bijis cieši saistīts ar Latvijas laukiem - sieru, maizi, gaļu, dārzeņiem, ogām, kvasu un alu. Tāpēc aicinu šajos svētkos izvēlēties pašmāju produktus un, cik iespējams, iegādāties tos tieši no saimniecībām, mājražotājiem, zemnieku tirdziņos, lauku veikalos un arī lielveikalos. Tā ir praktiska iespēja atbalstīt savējos,” pauž Juris Lazdiņš.
Biedrība “Zemnieku saeima” atgādina, ka svētku laikā daudzi iedzīvotāji dodas ārpus pilsētām, tāpēc tas ir piemērots brīdis iegriezties vietējās saimniecībās, mazajos veikalos un tirdziņos. Šāda izvēle ļauj iegādāties svaigus un kvalitatīvus produktus, labāk iepazīt to izcelsmi un nodrošināt, ka lielāka samaksas daļa nonāk pie paša ražotāja.
“Liksim šogad svētku galdā Latvijas produktus ne tikai tāpēc, ka tie ir gardi un kvalitatīvi, bet arī tāpēc, ka vietējiem ražotājiem šis atbalsts šobrīd ir īpaši svarīgs,” aicina Juris Lazdiņš, vēlot ikvienam jautru un priekpilnu svētku laiku.