Latvijā šonedēļ sarukušas degvielas cenas
Ņemot vērā naftas cenu kritumu pasaules tirgos, šonedēļ Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos samazinātas degvielas cenas, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.
Degvielas tirgotāja SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās piektdien 95. markas benzīna zemākā cena ir 1,72 eiro par litru, kas salīdzinājumā ar pirmdienu, 15. jūniju, ir kritums par 2,3% jeb četriem centiem. Savukārt dīzeļdegvielas zemākā cena "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās samazinājusies par pieciem centiem jeb aptuveni 3% - no 1,737 eiro par litru pirmdien līdz 1,687 eiro par litru piektdien.
Tikmēr 95.markas benzīna zemākā cena "Circle K" degvielas uzpildes stacijās ir samazinājusies par aptuveni 0,2% - no 1,767 eiro par litru pirmdien līdz 1,764 eiro par litru piektdien. Savukārt dīzeļdegvielas zemākā cena "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās samazinājusies par diviem centiem jeb 1,1% - no 1,754 eiro par litru pirmdien līdz 1,734 eiro par litru piektdien.
"Circle K Latvia" degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs skaidro, ka degvielas cenas ir ar lejupejošu tendenci kopš maija sākuma, kā arī samazinājums ir "jūtamāks šīs nedēļas laikā". Viņš papildināja, ka pēc situācijas noregulēšanās Tuvajos Austrumos dīzeļdegvielas biržas cenas nokritās zem 1000 ASV dolāru, tomēr tas joprojām ir par 300 līdz 400 ASV dolāriem vairāk nekā februāra beigās. Titovs arī skaidroja, ka ceturtdien, 18. jūnijā, benzīntankos novērotais straujais degvielas cenu kritums bija vairāk saistīts ar konkurences aktivitāti cīņā par klientiem pirms brīvdienām, līdzīgi kā tas bija novērojams iepriekšējās nedēļās un mēnešos.
Aģentūras LETA dati liecina, ka "Circle K" degvielas uzpildes stacijās ceturtdien 95. markas zemākā degvielas cena bija 1,654 eiro par litru, bet "Neste" degvielas uzpildes stacijās - 1,637 eiro par litru. Savukārt zemākā dīzeļdegvielas cena ceturtdien "Circle K" degvielas uzpildes stacijās bija 1,614 eiro par litru, bet "Neste" degvielas uzpildes stacijās - 1,597 eiro par litru.
Jau ziņots, ka dīzeļdegvielas rekords tika sasniegts šogad nedēļā no 6. līdz 12. aprīlim, kad dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,12 eiro par litru.