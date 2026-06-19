Latvija pakāpusies IMD Pasaules konkurētspējas rangā
Pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes un globālās ekonomikas fragmentācijas apstākļos izšķirošu nozīmi konkurētspējas nodrošināšanā spēlē uzticamas institūcijas, spēja pielāgoties pārmaiņām un noturība pret satricinājumiem. To apliecina jaunākais IMD Pasaules konkurētspējas reitings, kurā novērtētas 70 pasaules ekonomikas.
Latvija reitingā pakāpusies par trim pozīcijām un ieņem 35. vietu pasaulē, atgriežoties 2022. gada līmenī. Savukārt Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu grupā Latvija ierindojas 23. vietā no 45 valstīm, bet starp valstīm ar iedzīvotāju skaitu līdz 20 miljoniem Latvija ieņem 22. vietu no 38 valstīm. Baltijas valstu konkurētspējas salīdzinājumā Latvija saglabā trešo vietu: Igaunija ierindojas 28. vietā pasaulē; Lietuva – 34. vietā. Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm reģionā, kas šogad uzrādījusi pozitīvu vērtējuma dinamiku.
Ekonomists un Latvijas Universitātes rektors, profesors Gundars Bērziņš norāda, ka "reitinga rezultāti skaidri parāda, ka mūsdienu pasaulē konkurētspēju arvien vairāk nosaka nevis valsts lielums vai resursi, bet gan institūciju kvalitāte, sabiedrības spēja pielāgoties pārmaiņām un produktivitāte. Šajā kontekstā universitātes ir stratēģiski svarīga valsts attīstības infrastruktūra. Tieši šeit top jaunās zināšanas, inovācijas un augsti kvalificēti speciālisti, kas veido ekonomikas izaugsmes pamatu. Lai Latvija stiprinātu savu konkurētspēju ilgtermiņā, mums mērķtiecīgi jāiegulda izglītībā, pētniecībā un zināšanu pārnesē, vienlaikus stiprinot uzticamas un efektīvas institūcijas. Valstis, kas spēj apvienot spēcīgu izglītības sistēmu, kvalitatīvu pārvaldību un augstu produktivitāti, būs tās, kas veiksmīgi pārvarēs arī nākotnes izaicinājumus.”
Rezultāti liecina, ka Latvijas relatīvi spēcīgākās pozīcijas ir infrastruktūras un uzņēmējdarbības efektivitātes jomās, kamēr galvenie izaicinājumi saglabājas ekonomiskā snieguma rādītājos. Konkurētspējas sniegums tiek grupēts četrās galvenajās dimensijās. Šajā novērtējumā Latvijai 2026. gadā zemākais rādītājs ir ekonomiskā snieguma jomā ar 54. vietu pasaulē. Savukārt citās dimensijās rezultāti ir ievērojami labāki: valdības efektivitāte – 32. vieta; uzņēmējdarbības efektivitāte – 28. vieta; infrastruktūra – 27. vieta.
“Latvijas kāpums IMD Pasaules konkurētspējas reitingā apliecina, ka mērķtiecīgs darbs uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, digitālajā attīstībā un valsts pārvaldē dod rezultātus. Vienlaikus šis reitings skaidri parāda, ka konkurētspēja mūsdienās nav tikai ekonomisko rādītāju jautājums – to arvien vairāk nosaka uzticamas institūcijas, spēja pielāgoties pārmaiņām un efektīva sadarbība starp valsti, uzņēmējiem un akadēmisko vidi. Lai turpinātu virzīties uz augšu, mums jākoncentrējas uz produktivitātes celšanu, eksporta attīstību, investīciju piesaisti un inovāciju veicināšanu, stiprinot Latvijas spēju konkurēt globālajā ekonomikā,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
IMD secina, ka konkurētspēja 2026. gadā vairs nav tikai izmaksu, tirgus mēroga vai inovāciju sacensība. Aizvien nozīmīgāka kļūst institucionālā uzticamība – spēja nodrošināt paredzamus noteikumus, efektīvu pārvaldību un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. Valstis, kuru institūcijas spēj saglabāt stabilitāti un uzticēšanos nenoteiktības apstākļos, iegūst būtiskas konkurences priekšrocības. Analīze rāda, ka veiksmīgākās ekonomikas raksturo spēcīgas un uzticamas valsts institūcijas; efektīva valdības darbība un kvalitatīvs regulējums; spēja pielāgoties ģeopolitiskām pārmaiņām; uzņēmējdarbības efektivitāte un produktivitāte; digitālā gatavība un investīcijas tehnoloģijās; noturība pret ekonomiskajiem satricinājumiem, kā arī ilgtermiņa investīcijas cilvēkkapitālā, infrastruktūrā un inovācijās.
Šogad reitingā pirmajā vietā pasaulē ierindojas Singapūra, kas atgriezusies līderpozīcijā pēc būtiskiem uzlabojumiem uzņēmējdarbības efektivitātes jomā. Otrajā vietā ierindojas Honkonga, bet trešajā – Šveice, kas zaudējusi līderpozīciju galvenokārt ekonomiskā snieguma pasliktināšanās dēļ. Pirmajā pieciniekā ierindojas arī Taivāna un Apvienotie Arābu Emirāti, kam seko Dānija, Īrija, Nīderlande, Zviedrija un ASV.