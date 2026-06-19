"Indexo bankas" kredītportfelis sasniedz 100 miljonus eiro
INDEXO Banka ir sasniegusi 100 miljonu eiro kredītportfeļa apjomu, pēdējo sešu mēnešu laikā gandrīz to dubultojot – gada sākumā bankas kredītportfelis bija 55 miljoni eiro. Šādu rezultātu INDEXO Bankai izdevies sasniegt nepilnu divu darbības gadu laikā.
Izsniegto kredītu portfelī ietilpst gan hipotekārie kredīti, gan aizdevums pret nekustamā īpašuma ķīlu jeb home-equity, gan arī patēriņa aizdevumi.
"Jau uzsākot bankas darbību norādījām, ka lielākās iespējas redzam tieši kreditēšanā. Latvijā pastāv liels pieprasījums pēc inovatīviem un klienta situāciju izprotošiem kreditēšanas risinājumiem. Mūsu straujā izaugsme tam ir spilgts apliecinājums. Pieaugot klientu noguldījumu apjomam, plānojam vēl straujāku kredītportfeļa izaugsmi nākotnē. Jo vairāk uzkrājumu mums uzticēs, jo vairāk mēs varēsim atdot vietējai ekonomikai, izsniedzot jaunus aizdevumus mājokļiem un attīstībai,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Bankas valdes priekšsēdētājs un viens no grupas dibinātājiem.
Šī gada INDEXO Bankas attīstības prioritātes ir kreditēšanas apjomu palielināšana un jaunu noguldījumu piesaiste. Tāpat līdz gada beigām plānots uzsākt pamatpakalpojumu piedāvājumu uzņēmumiem, kas būtiski paplašinās bankas darbību un atbalstu Latvijas biznesa videi.
Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds, INDEXO Asset Management IPAS (iepriekš VAIRO), kā arī INDEXO Banku un DelfinGroup.
INDEXO grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību 1,7 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 161 tūkstotis klientu.
INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 62 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 121 miljoniem eiro un 100 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 8000 akcionāriem un obligacionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv.
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. Papildu informācija pieejama www.delfingroup.lv.