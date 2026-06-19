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Šodien 10:55
Jelgavā atklāts jauns "Latvijas pasta" pakomāts ar unikālu dizainu
Jelgavā atklāts jauns 'Latvijas pasta' pakomāts ar unikālu dizainu" vai "'Latvijas pasts' Jelgavā uzstādījis īpaši noformētu pakomātu".
Pakomāta noformējumu radījusi ilustratore Liene Vilmane. Pastā norāda, ka pakomāts Jelgavā turpina Vilmanes radīto pilsētu dizainu karšu sēriju. Uz īpašā dizaina pakomāta atspoguļojas Jelgavas centrālās ielas un apskates objekti, mijiedarbojoties ar pilsētai raksturīgo apbūvi, pašiem jelgavniekiem un viņu kolorītajiem raksturiem.
Vilmane norāda, ka lielākais izaicinājums, radot pilsētas dizaina karti, bija pētniecības process. "Izvēlēties, kurus objektus, ēkas un parkus iekļaut, kuras ielas un apkaimes parādīt," viņa min.
Uzņēmums līdz šim ir izvietojis speciāla dizaina pakomātus Rīgā, Kuldīgā, Liepājā un Cēsīs, kā arī šogad unikāla dizaina pakomātu plānots atklāt Rēzeknē.