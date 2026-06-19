Latvijas uzņēmumiem paveras pieeja vienai no Eiropas lielākajām inovāciju un investīciju ekosistēmām
18. jūnijā Parīzē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Francijas valsts investīciju banka Bpifrance parakstīja sadarbības memorandu (MoU), lai stiprinātu abu valstu sadarbību inovāciju, investīciju, uzņēmējdarbības attīstības un tehnoloģiju komercializācijas jomā.
Vienošanās veido jaunu sadarbības platformu Latvijas un Francijas uzņēmumiem, investoriem, jaunuzņēmumiem un pētniecības organizācijām, veicinot piekļuvi starptautiskiem tirgiem, investīcijām, partnerībām un inovāciju ekosistēmām.
Bpifrance ir Francijas valsts investīciju banka un viena no Eiropas ietekmīgākajām institūcijām inovāciju, uzņēmējdarbības attīstības un investīciju finansēšanas jomā. Tā ik gadu atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumu, savukārt tās pārvaldīto investīciju fondu aktīvu apjoms pārsniedz 21,5 miljardus eiro. Bpifrance sadarbojas ar vairāk nekā 700 investīciju fondiem, kuru portfelī ir vairāk nekā 6000 uzņēmumu.
Jaunas iespējas Latvijas uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem un investoriem
Sadarbība paredz veicināt Latvijas un Francijas uzņēmumu sadarbību tādās jomās kā mākslīgais intelekts, kiberdrošība, DeepTech, fotonika, finanšu tehnoloģijas, kosmosa tehnoloģijas, aizsardzības un drošības tehnoloģijas, kā arī citās augstas pievienotās vērtības nozarēs.
Memorands paredz sadarbību investīciju piesaistē, uzņēmumu internacionalizācijā, piekļuvē investoru tīkliem, kopīgu biznesa misiju un delegāciju organizēšanā, kā arī sadarbības stiprināšanā Eiropas inovāciju un tehnoloģiju ekosistēmās.
Īpaša nozīme sadarbībā būs Bpifrance izveidotajai starptautiskajai platformai EuroQuity, kas savieno jaunuzņēmumus, investorus, korporācijas un inovāciju organizācijas visā pasaulē. Platforma apvieno vairāk nekā 20 000 lietotāju vairāk nekā 25 valstīs un sadarbojas ar vairāk nekā 260 partnerorganizācijām. Tas Latvijas uzņēmumiem pavērs plašākas iespējas piesaistīt kapitālu, atrast starptautiskus sadarbības partnerus un straujāk attīstīt eksportspēju.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere uzsver:
“Eiropas konkurētspēju nākamajās desmitgadēs noteiks tas, cik veiksmīgi spēsim zināšanas un inovācijas pārvērst globāli konkurētspējīgās tehnoloģijās un uzņēmumos. Latvija ir daļa no Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona – vienas no dinamiskākajām inovāciju ekosistēmām Eiropā, un mūsu mērķis ir būt starp valstīm, kas šo attīstību ne tikai seko, bet palīdz veidot.
Sadarbība ar Bpifrance dod Latvijas uzņēmumiem pieeju vienai no Eiropas spēcīgākajām inovāciju un investīciju platformām, vienlaikus stiprinot saikni starp Francijas un Ziemeļeiropas tehnoloģiju ekosistēmām. Tas ir īpaši nozīmīgi tādās stratēģiskās jomās kā mākslīgais intelekts, kiberdrošība, DeepTech, kosmosa, aizsardzības un drošības tehnoloģijas, kur Eiropai nepieciešama gan lielāka konkurētspēja, gan spēcīgāka tehnoloģiskā neatkarība.
Mēs vēlamies, lai Latvijā radītas idejas kļūtu par starptautiski konkurētspējīgiem uzņēmumiem un tehnoloģijām, kas palīdz stiprināt Eiropas ekonomiku, drošību un noturību.”
Sadarbība stiprinās saikni starp Francijas un Ziemeļeiropas inovāciju ekosistēmām
Partnerība paredz ciešāku sadarbību starp investoriem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un valsts institūcijām, veicinot tehnoloģiju komercializāciju, investīciju piesaisti un jaunu uzņēmumu izaugsmi.
Vienlaikus tā palīdzēs Latvijas uzņēmumiem integrēties Francijas inovāciju vidē un izmantot vienas no Eiropas lielākajām ekonomikām piedāvātās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, partnerību veidošanai un eksporta paplašināšanai.
Sadarbības memoranda noslēgšanu būtiski veicinājis Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Francijā mērķtiecīgais darbs aizvadīto divu gadu laikā, attīstot kontaktus ar Francijas inovāciju, investīciju un uzņēmējdarbības attīstības institūcijām, kā arī veidojot ciešākas saites starp Latvijas un Francijas inovāciju ekosistēmām.
Bpifrance Eiropas un starptautisko attiecību direktore Izabella Bebēāra (Isabelle Bébéar) norāda: “Šī vienošanās apliecina Francijas un Latvijas kopīgo apņemšanos veicināt inovācijas, uzņēmējdarbības izaugsmi un tehnoloģiju attīstību. Mēs redzam būtisku potenciālu padziļināt sadarbību tādās jomās kā DeepTech, finanšu tehnoloģijas un divējāda pielietojuma risinājumi, kur inovācijām ir arvien nozīmīgāka loma Eiropas konkurētspējas stiprināšanā.”
Ieguldījums Eiropas konkurētspējā un tehnoloģiskajā suverenitātē
Parakstītais memorands neveido finansiālas saistības starp pusēm, taču rada praktisku sadarbības ietvaru investīciju piesaistei, zināšanu apmaiņai, uzņēmumu izaugsmes veicināšanai un jaunu partnerību veidošanai.
Vienošanās atspoguļo arvien nozīmīgāku tendenci Eiropā – valstu inovāciju un attīstības institūciju sadarbību, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju, ekonomisko noturību un tehnoloģisko suverenitāti.
Sadarbība aptvers tādas jomas kā mākslīgais intelekts, kiberdrošība, aizsardzības un drošības tehnoloģijas, kosmosa nozare, enerģētika, progresīvā ražošana un citas augsto tehnoloģiju nozares, kur Eiropa tiecas stiprināt savas pozīcijas globālajā konkurencē.
Par Bpifrance
Bpifrance ir Francijas valsts investīciju banka un viena no Eiropas nozīmīgākajām inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības institūcijām. Tā atbalsta uzņēmumus visos attīstības posmos, nodrošinot aizdevumus, garantijas, investīcijas, eksporta finansējumu, inovāciju programmas un starptautiskās izaugsmes atbalstu. Bpifrance ik gadu sadarbojas ar vairāk nekā 200 000 uzņēmumu un tiek uzskatīta par vienu no Eiropas inovāciju finansēšanas etaloniem.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas veicina investīciju piesaisti, eksportu, inovāciju attīstību un uzņēmējdarbības izaugsmi, stiprinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos.