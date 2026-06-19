Francijā grib aizliegt vīriešiem staigāt bez krekla piejūras pilsētās
Daži Francijas kūrorti sāk sodīt tos, kas staigā pa pilsētu centriem bez krekla. Sods par šādu uzvedību var sasniegt pat 150 eiro.
Cīnoties pret rupjiem, nepieklājīgiem brīvdienu ieradumiem, vairākas Francijas kūrortpilsētas, piemēram, Narbonna Langdokas reģionā un elegantā Dovila Normandijā, palielina sodus līdz 150 eiro tiem, kas staigā pa pilsētu centriem bez krekla.
Francijā jau ir likums, kas aizliedz sievietēm staigāt ar kailām krūtīm sabiedriskās vietās (ja vien tā nav nūdistu pludmale), ziņo The Times.
Saskaņā ar The Sun, aptuveni 20 Francijas pilsētas atbalsta iniciatīvu ierobežot vīriešu kailuma izrādīšanu. Narbonnas mērs skaidro, ka tas ir saistīts ar higiēnu un nevajadzīgas atkailināšanās novēršanu. Tiek norādīts, ka redzēt vīriešus bez krekliem var būt nepatīkami arī kafejnīcu un restorānu darbiniekiem, viņi var atbaidīt citus klientus, tāpēc arī ēdināšanas iestāžu īpašnieki ar sajūsmu uztvēruši šādus ierobežojumus.
Tomēr šis jaunais noteikums ne visiem tūristiem ir pa prātam, īpaši karstajā laikā lielajās pilsētās. Daži no viņiem sociālajos tīklos ir sašutuši par šādu "pārmērīgu puritānismu" un apliecina, ka "kailas krūtis vēl nevienu nav nogalinājušas".
Aizliegums staigāt bez krekla pilsētu centros ir spēkā līdz septembrim.