Cilvēki alkoholu lietos mazāk, taču tikai tuvāko piecu gadu laikā
Mainīgās patērētāju gaumes un vēlme samazināt izdevumus pārveido pasaules dzērienu tirgu.
Tuvāko piecu gadu laikā alkohola patēriņš tradicionālajos tirgos samazināsies.
Pasaules alkohola patēriņa apjomi turpinās sarukt vismaz līdz 2031. gadam, jo patērētāji tradicionālajos alkohola tirgos, piemēram, Eiropā, Ziemeļamerikā un Ķīnā, alkoholu lieto arvien mazāk.
No 2024. līdz 2025. gadam stipro alkoholisko dzērienu, alus un vīna patēriņš samazinājās par 2 %, un, kā lēš pasaules alkohola tirgus izpētes uzņēmums IWSR, turpmākajos gados tas turpinās sarukt vismaz līdz 2031. gadam. Šīs prognozes apkopotas uzņēmuma pirmajā desmit gadu pārskatā, kas aptver 160 tirgus.
Tiek prognozēts, ka līdz 2035. gadam kopējais alkohola patēriņa apjoms joprojām būs par 1 % mazāks nekā 2025. gadā, neraugoties uz to, ka pasaules iedzīvotāju skaits, kuri sasnieguši likumā noteikto alkohola lietošanas vecumu, pieaugs par 9 %.
Saskaņā ar prognozēm alkohola patēriņš, pārrēķinot uz vienu iedzīvotāju, nākamās desmitgades laikā samazināsies par aptuveni puslitru tīra alkohola gadā. Tas ir aptuveni līdzvērtīgi divām stipro alkoholisko dzērienu pudelēm gadā.
Īpaši izteikts alkohola patēriņa kritums gaidāms dažos no pasaulē lielākajiem alkohola tirgiem.
Saskaņā ar prognozēm līdz 2035. gadam alkohola patēriņa apjoms Ķīnā un ASV samazināsies gandrīz par piektdaļu. Vācijā tiek prognozēts 14 % kritums, Lielbritānijā — 13 %, bet Japānā — 15 %.
Savukārt vairākos attīstības tirgos tiek prognozēta ievērojama izaugsme. Pēc Ķīnas Indija kļūs par vienu no nozīmīgākajiem alkohola pieprasījuma virzītājspēkiem pasaulē.
Tiek lēsts, ka laikā no 2025. līdz 2035. gadam gada laikā patērēto alkohola porciju skaits Meksikā pieaugs par 13 %, Vjetnamā — par 15 %, Kolumbijā — par 26 %, bet Indijā — par 38 %.
"Līdz 2035. gadam tirgus aina būtiski atšķirsies no tās, ko redzam šodien," paziņojumā presei norādīja IWSR prezidents un izpilddirektors Mārtiens Lodeveikss.
Perspektīvas dažādās alkoholisko dzērienu kategorijās ievērojami atšķiras. Tiek prognozēts, ka pasaules vīna patēriņš no 2025. līdz 2035. gadam samazināsies par 14 %, stipro alkoholisko dzērienu patēriņš — par 2 %, bet alus patēriņš — aptuveni par 1 %.
Savukārt gatavo dzērienu jeb RTD (ready-to-drink) segments, piemēram, iepriekš sajaukti kokteiļi, pasaulē varētu pieaugt par 17 %.
"2025. gadā pasaules RTD patēriņš pirmo reizi sasniedza vienu miljardu deviņu litru iepakojumu, un pagaidām nekas neliecina, ka šī tendence varētu apsīkt," sacīja IWSR konsultāciju nodaļas vadītājs Lūks Tegners.