Auto un tehnoloģijas
Šodien 06:38
Disketes, peidžeri, tusiņi interneta kafejnīcas - veco, labo laiku tehnoloģijas un paradumi, kas uzdzīs nostalģiju
Tehnoloģiju pasaule attīstās tik strauji, ka ierīces un risinājumi, bez kuriem nevarējām iedomāties savu ikdienu vēl pirms 20 vai 30 gadiem, šodienas jauniešiem ir pilnīga mistērija.
Vai atceries laikus, kad, dodoties ceļā, līdzi ņēmi CD ar iecienītāko mūziku, bet svarīgākos failus glabāji disketē? Tie bija laiki, kad vien retajam piederēja mobilais tālrunis, tāpēc steidzīgākie zvani bija jāveic no telefona būdiņas, kur neiztrūkstoša bija biezā telefonu grāmata. Arī internets mājās tolaik bija vairāk kā privilēģija, tāpēc, lai uzspēlētu spēles un tiešsaistē čatotu ar draugiem, daudzi devās uz interneta kafejnīcām. Jau piezagās nostalģija?
Atskatīsimies uz desmit tehnoloģijām un paradumiem, kas noteica toni pagājušā gadsimta beigās un divtūkstošo gadu sākumā, bet mūsdienās ir pilnībā vai gandrīz izzudušas gan no veikalu plauktiem, gan mūsu ieradumiem.