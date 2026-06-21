Itāļus tas nokaitinās. Ko tūristiem šajā valstī noteikti nevajadzētu darīt
Nesen starptautiskajos medijos plaši apspriests neparasts gadījums, kad kāda sieviete nesekmīgi vērsās tiesā pret Itālijas viesnīcu, jo restorānā viņai atteicās bez maksas pasniegt krāna ūdeni pie maltītes.
Kā raksta "The Independent", lai gan diskusijas par tiesas lēmuma taisnīgumu joprojām turpinās, pats fakts paliek nemainīgs – lūgums atnest parastu krāna ūdeni ir tikai viena no garā saraksta lietām, ko Itālijā labāk nedarīt.
Raksta autors, kurš Itālijā dzīvo jau 17 gadus, atzīst, ka joprojām atklāj jaunus vietējos paradumus un kultūras nianses.
Viņš arī apkopojis dažas no izplatītākajām tūristu kļūdām jeb tā dēvētajiem "gaffes" – neveiklām vai nepiemērotām rīcībām, kā tās dēvē paši itāļi.
Kapučīno pēc plkst. 11.00 – gandrīz vai noziegums
Itālijā pastāv nerakstīts noteikums: kapučīno jādzer tikai no rīta. Tas nav tāpēc, ka viesmīļi vēlētos aizvainot tūristus. Daudzi itāļi vienkārši ir pārliecināti, ka piens apgrūtina gremošanu, tāpēc piena dzērienus pēc sātīgas maltītes nevajadzētu lietot.
Tomēr, ja pēc pusdienām pasūtīsiet kapučīno – pat pie lazanjas –, jums to noteikti pasniegs. Vienkārši iespējams, ka viesmīlis to darīs ar vieglu neizpratni vai acu pārgriešanu.
"Pārkāpuma reitings": 1 no 10.
Neēdiet, kur pagadās
Pastaiga pa laukumu ar picas šķēli vai saldējumu rokās Itālijā ir pilnīgi ierasta parādība. Taču apsēsties ar panīni uz Spāņu kāpnēm Romā, Rialto tilta Venēcijā vai pat uz baznīcas kāpnēm jau ir slikta doma.
Daudzās populārās tūrisma vietās ēst vai pat vienkārši sēdēt uz vēsturiskiem pieminekļiem ir aizliegts.
Labākajā gadījumā jums palūgs doties prom, bet sliktākajā – vietējā policija var piemērot naudas sodu.
Savukārt, ja nolemsiet sarīkot pikniku uz baznīcas kāpnēm, pastāv iespēja saņemt stingru aizrādījumu no kādas itāļu nonnas jeb vecmāmiņas.
"Pārkāpuma reitings": 6 no 10.
Nemērcējiet maizi olīveļļā pirms vakariņām
Šajā jautājumā tūristus bieži pieviļ paradumi, kas iegūti itāļu restorānos ārpus Itālijas.
Lielbritānijā un daudzās citās valstīs restorānos pirms pamatēdiena nereti pasniedz maizi kopā ar olīveļļu, dažkārt arī balzametiķi vai sieru.
Pašā Itālijā tā dara ļoti reti. Ja restorānā jums tomēr atnes atsevišķu trauciņu maizes mērcēšanai olīveļļā, visticamāk, tā ir vieta, kas galvenokārt orientēta uz tūristiem.
Itāļi maizi parasti atstāj maltītes beigām, lai ar to savāktu uz šķīvja palikušo mērci.
Tāpēc nevajadzētu brīnīties, ja restorānā jums atteiks atnest papildu trauciņu ar olīveļļu.
"Pārkāpuma reitings": 1 no 10.
Netaustiet augļus un dārzeņus tirgū
Lai cik kārdinoši izskatītos tomāti, persiki vai aprikozes Itālijas tirgos, tos nav pieņemts aiztikt ar rokām. Pat tad, ja plānojat tos iegādāties. Vēl jo vairāk – ja vēlaties tikai nofotografēt.
Parasti pircēji pārdevējam norāda, kurus produktus vēlas iegādāties, un ar žestiem parāda nepieciešamo daudzumu. Pēc tam pārdevējs pats izvēlas, iesaiņo un nosver preci. Tāpēc vislabāk rokas paturēt pie sevis.
"Pārkāpuma reitings": 3 no 10.
Nepiemērots apģērbs baznīcā
Lai gan mūsdienās noteikumi vairs nav tik stingri kā agrāk, ierašanās Itālijas baznīcās pārāk atkailinošā apģērbā joprojām tiek uzskatīta par necieņas izrādīšanu.
Gan sievietēm, gan vīriešiem tas nozīmē:
- nekādu šortu vai svārku virs ceļgaliem;
- atsegtu plecu;
- topiņu ar plānām lencītēm;
- pārāk izaicinoša apģērba.
Itāļus īpaši neinteresē, cik karsts laiks valda ārā. Tāpēc, ja pilsētas apskates laikā plānojat iegriezties baznīcās, ieteicams līdzi paņemt vieglu šalli vai citu apģērba gabalu, ar ko nepieciešamības gadījumā apsegt plecus.
"Pārkāpuma reitings": 7 no 10.
Peldēšanās strūklakās ir stingri aizliegta
Gandrīz katru vasaru Itālijā atkārtojas viens un tas pats stāsts – kāds tūrists nolemj atvēsināties, iebrienot Trevi strūklakā Romā vai ielēcot Lielajā kanālā Venēcijā.
Tas tiek uzskatīts ne tikai par ļoti sliktu gaumi, bet ir arī nelikumīgi. Itālijā ir aizliegts peldēties, ieiet ūdenī vai pat iemērkt kājas publiskajās strūklakās.
Šādi noteikumi ieviesti, lai saglabātu vēsturiskos pieminekļus, aizsargātu sabiedrības veselību un, kā joko vietējie, lai garāmgājējiem nebūtu jāvēro atkailinājušies tūristi.
Par šādu pārkāpumu var saņemt visai reālu sodu – naudas sodi sākas aptuveni no 450 eiro.
Turklāt pārkāpēju var nekavējoties izraidīt no konkrētā objekta teritorijas, pilsētas vai pat uz mūžu aizliegt tuvoties noteiktam vēsturiskam piemineklim.
"Pārkāpuma reitings": 10 no 10.
Nepasūtiet sieru pie jūras velšu pastas
Spageti ar gliemenēm, pasta vai risoto ar jūras veltēm tiek gatavoti tā, lai pēc iespējas labāk izceltu zivju un jūras velšu garšu.
Tāpēc šādu ēdienu pārkaisīšana ar sieru itāļu acīs ir gandrīz kulinārs noziegums.
Pēc viņu domām, siers vienkārši nomāc un pārspēj smalkās jūras velšu garšas nianses.
Pastāv vienkāršs nerakstīts noteikums: ja pie konkrētās pastas pienākas rīvēts siers, viesmīlis to piedāvās pats.
Tāpēc nevajadzētu brīnīties, ja uz lūgumu atnest parmezānu saņemsiet pieklājīgu atteikumu.
"Pārkāpuma reitings": 2 no 10.
Nelejiet vīnu "nepareizi"
Itālijā nozīme ir pat tam, kā tiek ieliets vīns. Ja vīnu lej tā, ka pudele atrodas uz atvērtas plaukstas ar delnu uz augšu, daudzi itāļi to uztvers kā sliktu zīmi un pat var atteikties no glāzes.
Šī tradīcija sakņojas galma intrigu un saindēšanas laikmetā, kad šāds žests tika saistīts ar nodevību vai ļauniem nodomiem.
Mūsdienās tas drīzāk ir kultūras māņticības elements, taču daudziem itāļiem šis nerakstītais noteikums joprojām ir svarīgs.
"Pārkāpuma reitings": 9 no 10.