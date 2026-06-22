"Lidl" jau jūnijā ievieš cenas kā ar samazināto 12% PVN
Lai gan samazinātā PVN likme - 12% pienam, olām, maizei un mājputnu gaļai Latvijā stāsties spēkā 1. jūlijā, mazumtirgotājs “Lidl Latvija” jau no 8. jūnija šīm produktu kategorijām pakāpeniski ievieš samazinātas cenas, īstenojot kampaņu “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN”.
Šādā veidā tiek atbalstīta Ekonomikas ministrijas iniciatīva samazināt PVN likmi ikdienā būtiskākajiem pārtikas produktiem un pircējiem tiek sniegta iespēja izjust PVN samazinājuma ietekmi vēl pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
Kopumā kampaņa aptvers teju 200 ikdienā pieprasītus produktus, un cenu samazinājumi tiks ieviesti pakāpeniski – sākot ar pienu un olām, vēlāk pievienojot arī mājputnu gaļu un maizi.
“Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem kvalitatīvus produktus par iespējami zemām cenām ne tikai akciju laikā, bet kā daļu no ikdienas iepirkšanās pieredzes visa gada garumā. Tāpēc nepārtraukti attīstām savu cenu politiku un ieviešam jaunus piedāvājumus un iniciatīvas, kas palīdz pircējiem regulāri ietaupīt. Kampaņa “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN” ir vēl viens piemērs tam, kā esam raduši iespēju un proaktīvi nodrošinām zemākas cenas vēl pirms gaidāmām tirgus izmaiņām,” norāda Aleksis Latore Garsija (Alexis Latorre Garcia), “Lidl Latvija” valdes loceklis un Iepirkumu departamenta vadītājs.
Zemu cenu nodrošināšana ikdienā nepieciešamajiem produktiem ir daļa no “Lidl” ilgtermiņa pieejas, papildinot regulārās akcijas, īpašos piedāvājumus un digitālos kuponus. Kampaņas “Pirmajiem cenas kā ar samazināto 12% PVN” piedāvājumi ir pieejami visos “Lidl” veikalos Latvijā.