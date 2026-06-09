Pēc 25 gadu prombūtnes atgriežas "Honda Prelude"
Tajā skumīgajā brīdī, kad priekšpiedziņas coupe dziesma šķita nodziedāta, uz skatuves piepeši iznāca Honda, un paziņoja, ka pēc 25 gadu pārtraukuma atsāks ražot modeli Prelude. Sestās paaudzes modelis, protams, ir pilnīgi citāds nekā iepriekšējie.
Sāksim ar to, ka jaunā Prelude ir hibrīds. Divu litru hibrīdmotors ar 184 ZS paņemts no Honda Civic, bet balstiekārta no Type R. Iestatījumi gan ir pielāgoti mierīgākam auto, jo Prelude tagad ir drīzāk gran turismo tipa automašīna.
Paātrinājums līdz 100 km/h aizņem 8,2 sekundes, bet maksimālais ātrums ir 188 km/h. Savukārt CO2 izmeši hibrīda dēļ ir vien 117 g uz km. Preludes siluets atgādina plašu spēkratu gammu no kādreizējām tautas kupejām līdz ekskluzīviem vācu un britu sporta ratiem, bet modeļa nosaukumā nostaļģiski izmantots šrifts, kam nu jau apritējis ceturtdaļgadsimts ja ne vairāk. Kas nu ir pilnīgi droši un ar ko jaunais modelis atšķiras no vecajām Prelude - šis ir liftbeks un bagāžnieka vāks atveras kopā ar stiklu.
Elegantais Prelude logo iespiests arī sēdekļu atzveltnēs. Preludes kabīne ir lietišķa, taču sēdekļi ir patiesi lieliski. Kā jau Honda hibrīdos ierasts, transmisiju komandē pogas. Nospiežam “draivu” un laižam!
Vēl viena svarīga poga Prelude salonā ir S+. Ar to ieslēdz virtuālo manuālo braukšanas režīmu. Iznāk, ka hibrīdam ir tikai par 1 ZS nekā tai Prelude pirms 25 gadiem. Tomēr tur bija 2,2 VTEC, “redline” pie 9000 apgriezieniem, un pat piestūrējās aizmugurējie riteņi. Jaunajā Preludē nekā tāda nav, toties ir sistēma, kas saucas AHA jeb Agile Handling Assist.
Hondas hibrīds visu dara ar elektrību, un piedabūt benzīna dzinēju griezt riteņus var tikai ātros šosejas gabalos. Tomēr S+ režīms var piedabūt motoru rūkt. Standarta braukšanas režīms šajā Hondā ir nevis Normal vai Eco, bet gan GT - tātad Gran Turismo. Diezgan ātri atklājas, ka arī braukšana ar vienmēr nospiestu S+ pogu ir labākais risinājums, jo tas funkcionē arī automātiskā režīmā. Braucot ar iedomātu 8 pārnesumu, pietiek uzsist pa gāzes pedāli, lai S+ pārlektu uz piekto vai pat trešo “pārnesumu”. Samazinot ātrumu pirms apstāšanās S+ imitē pārgāzēšanu starp ātrumiem.
Lai kur jūs būtu nolēmuši aizšaut - uz Kolku vai Karlsrūi, ir skaidrs, ka darīsit to maksimums divatā. Sēdēt aizmugurē praktiski nav iespējams, bet nolokot mazos sēdekļus Prelude var mēģināt nosnausties. Par īstu sporta auto jauno Honda Prelude nevaram saukt, jo šim nolūkam jaudas un ātruma ir par par maz. Tas ir elegants pastaigu auto, kas Japānā kopš iznākšnas kļuvis par totāls hītu. Arī Latvijā uz Prelude var nākties gaidīt. Ir tikai viena komplektācija par 49 990 eiro. Un tomēr šķiet, ka šīs vēl nav Honda Prelude stāsta beigas.