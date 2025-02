Mēs dzīvojam simulācijā? Kārlis Dreimanis, daļiņu fiziķis, – par sevi un sazvērastības teorijām. Tas tevi noteikti pārsteigs!

Bet šeit es ieskrienu savā zināšanu limitā – ir daudz dažādu teoriju, kas saka, ka mēs tomēr, visticamāk, dzīvojam realitātē, nevis simulētā realitātē, taču mēs to nevaram izmērīt. Tajā mirklī, kad tu nespēj izmērīt kaut ko, kas varētu tev palīdzēt atbildēt uz jautājumu, tam jautājumam nav jēgas. Līdz ar to nav jēga runāt par to, vai citplanētieši ir radījuši mūs kā simulāciju. Līdzīgi ir ar teorijām par to, vai mēs dzīvojam vienā visumā vai vienā no daudziem visumiem – šobrīd mēs to nespējam nekādā veidā izmērīt.