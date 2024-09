Gauss: valsts ieguldītā nauda nekad nav bijusi "airBaltic" uzņēmuma vērtība

Komentējot to, ka nodokļu maksātāji vēlas atgūt ieguldīto naudu, Gauss norādīja, ka to pilnībā saprot. "Es arī esmu teicis, ka šo investīciju vērtība pilnībā atgriezīsies, un es no teiktā neatsakos," uzsvēra Gauss. Viņš papildināja, lai uzņēmuma vērtība palielinātos, kādam ir jāsaka, ka vēlas iegādāties uzņēmumu par lielāku vērtību nekā pieminētie 100 miljoni eiro.