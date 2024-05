Zinātniece: nākotnē kosmosā varētu ražot un uzņemt filmas

Piemēram, viena no pasaulē zināmākajām itāļu kosmosa zinātnes inženierēm Bianka Čefalo savā prezentācijā uzsvēra, ka kosmosa tehnoloģijas ikdienā lieto ikviens, pats par to pat neiedomājoties - no navigācijas funkcijām un laika prognožu saņemšanai līdz mobilo sakaru, platjoslas interneta, tālmācības funkciju un sociālo tīklu lietošanai.