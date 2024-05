Auto ziņas: pirmie iespaidi par jauno "Škoda Kodiaq"

"Kodiaq" dzinēju gammā pārsvarā sastāv no 2 litru turbodzinējiem, taču ir arī mazāki motori, turklāt viens no tiem ir lādējamais hibrīds. Jaunās paaudzes lādējamā hibrīda piedziņa spēj veikt līdz pat 120 km ar elektrību. Ar cenu starp 42 000 un 46 000 eiro bez papildaprīkojuma Kodiaq lādējamais hibrīds var kļūt interesants uzņēmumiem - un ne tikai.Ar standarta amortizatoriem "Kodiaq" brauc līganāk un klusāk, taču visvairāk no 2017. gada modeļa atšķiras stūres iekārta. Kā, to uzzināsiet, noskatoties visu sižetu. "Škoda Kodiaq" sākuma cena ir 35 700 eiro, Sportline - no 39 670 eiro.