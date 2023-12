VID izveidojis nodokļu maksātāju reitinga sistēmu. Ar to iepazīties var jau tagad

Publicētajam nodokļu maksātāja reitingam ir informatīvs raksturs, vienlaikus tas ir nozīmīgs solis, lai stiprinātu izpratni par godīgu uzņēmējdarbību un motivētu un atbalstītu uzņēmējus, tā mazinot ēnu ekonomiku. Uzņēmumiem ar A reitingu VID nodrošina visu nepieciešamo atbalstu, kā arī plašu priekšrocību klāstu, savukārt kontroles pasākumus plāno tikai uzņēmumiem ar pārkāpumu riskiem.

Nodokļu maksātāja reitinga rādītāji ir veidoti kā skaidrojoša ceļa karte uzlabojumiem nodokļu nomaksas jomā. Uzņēmumam redzamie rādītāji, kas atzīmēti ar zaļu, tam ir izpildīti nevainojami. Dzelteni iekrāsotajiem rādītājiem jāpievērš uzmanība un jāparedz uzlabojumi. Savukārt sarkani iekrāsotie ir kritiski un noteikti jāuzlabo.

Reitinga kopējais novērtējums – katra konkrētā uzņēmuma reitinga burts – no 2024. gada marta būs aplūkojams VID publiskojamo datu bāzē. Savukārt jau pašlaik uzņēmumi ar savu reitinga informāciju var izvēlēties brīvprātīgi dalīties ar saviem sadarbības partneriem un citiem interesentiem. Tāpat jau pašlaik, ja nepieciešams, uzņēmumi var sākt darbu pie savu rādītāju uzlabošanas.

Kopumā uzņēmumi ir saņēmuši vienu no pieciem reitinga līmeņiem:

A līmeņa uzņēmums laikus un pilnībā samaksā nodokļus un tam nav būtisku pārkāpumu risku. Šis uzņēmums ir uzticams nodokļu maksātājs un valstij spēj būt uzticams sadarbības partneris.

B līmeņa uzņēmums kopumā pilda savas saistības ar valsti, tomēr te ir vieta uzlabojumiem – savlaicīgāk iesniegt un precīzāk sagatavot deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus. B līmeņa uzņēmums var būt biznesa partneris, bet vērts rūpīgāk izvērtēt sadarbības nosacījumus, kā arī jāpalūkojas, vai uzņēmumam nav būtisku nodokļu parādu.

C līmeņa uzņēmums pārkāpumu dēļ ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību. Šādu uzņēmumu spēja pildīt savas biznesa saistības ir vērtējama kritiski, un, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.

N līmeņa uzņēmumi ir neaktīvie nodokļu maksātāji. N līmeņa uzņēmums saskaņā ar viņa paša deklarēto informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.

J līmenī iekļauti jaunreģistrētie nodokļu maksātāji. Šāds uzņēmums ir dibināts pēdējo 6 mēnešu laikā. Tas vēl nav paspējis sevi pierādīt ar darbiem, tomēr ir apsveicams ikviens jauns sākums, kas veidots godprātīgi.

Reitingu veido sešas datus kopas - reģistrācijas dati; deklarāciju un pārskatu savlaicīga iesniegšana; nodokļu samaksa; piemērotie sodi; atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares profesionāļiem; informācija, kas var liecināt par pārkāpumiem.

Noslēdzot 2023. gadu, 24 219 uzņēmumi jeb 18 % no visiem Latvijas uzņēmumiem novērtēti ar A līmeni, 59 238 uzņēmumi jeb 43 % - ar B līmeni, bet 9 194 jeb 7 % - ar C līmeni. 4057 uzņēmumi jeb 3 % no visiem bija jaundibināti, bet vēl 40 482 jeb 29 % - neaktīvie nodokļu maksātāji.