Auto ziņas: unikālā "Porsche" ekspozīcijā Motormuzejā aplūkojama odiozā "Rozā cūka"

Tās centrālais eksponāts ir īpaši par godu šim notikumam atgādātais odiozais rozā sacīkšu automobilis - "Porsche 917/20" "Pink Pig" jeb "Rozā cūka". Franks Jungs (Frank Jung), "Porsche AG" arhīva un vēstures nodaļas vadītājs: "Dizaina komanda ieraugot mašīnu, kurai vajadzēja izdomāt noformējumu, atzina - tā izskatās pēc sivēna. Viens no dizaineriem dzīvoja netālu no lopkautuves, un ikdienu ejot tai garām, redzēja plakātu, kas demonstrē dažādas cūkas kautķermeņa daļas."

Motormuzejā aplūkojams odiozais rozā sacīkšu automobilis - "Porsche 917/20" "Pink Pig" jeb "Rozā cūka". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Lai gan automašīna tehnisku iemeslu dēļ nesasniedza plānotos mērķus, tās dizains 1971. gadā kļuva par īstu sensāciju. "Porsche" 917 ir viens no vērtīgākajiem "Porsche" muzeja eksponātiem, un tā nonākšanai Rīgā kaut uz laiku bija nepieciešama 9 mēnešus gara sagatavošanās un, protams, arī nopietns iemesls. "Viena no lietām "Porsche" ir 75 gadu jubileja," saka Porsche Latvija vadītājs Ivars Norvelis,"Otrs ir tas, ka daudzus "Porsce" kas brauc pa ielām. ir dizainējis latvietis."Lapiņš gādāja ne tikai par sacīkšu mašīnām un to izskatu vai par nākamās paaudzes 911. Ar 924., 928. un vēlāk arī 944. modeli viņš radīja pilnīgi citādu "Porsche" dizaina valodu. "Protams, "Porsche" 75 gadu jubilejā mēs domājam apsveikt paši sevi un parādīt Latvijas iedzīvotājiem mašīnas ko citkārt var redzēt tikai braucot uz Štutgartes "Porsche" muzeju." tā I. Norvelis.