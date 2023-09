Auto ziņas: aplūko īpašu auto, kas pielāgots rokas instrumentu demontrācijai

Nesen "Milwaukee" floti papildinājis mazāks furgons uz "Mercedes-Benz Vito" bāzes. Gusts Kāpostiņš, "Milwaukee" reģionālais pārdošanas vadītājs: "Šī mašīna brauc objektā, un var pielāgoties katram pasākumam.” Taču vai katram pasākumam un uzdevumam var pielāgoties pats "Mercedes Vito"? Veho korporatīvo darījumu konsultants Aleksandrs Planics bez šaubu ēnas atbild - var! ""Vito" ir 3 dimensiju un 4 jaudas versijām. Parasti klienti izvēlas pilnpiedziņu."

Nesen "Milwaukee" floti papildinājis mazāks furgons uz "Mercedes-Benz Vito" bāzes. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Milwaukee" gadījumā bez pilnpiedziņas vispār neiztikt. Sarkanais "Vito" aprīkots ar jaudīgāko divlitru dīzeļdzinēja versiju - 190 zirgspēki. Pat ar iespaidīgu ekipējumu kravas telpā "Vito" ir ļoti dinamisks. Versijā ar visu riteņu piedziņu "Mercedes Vito" nemaz nav iespējama manuālā pārnesumkārba - tikai "automāts", un protams, ar pārslēdzēju zem stūres. Visu riteņu piedziņa ir arī lielajam "Sprinter", taču tā atšķiras no "Vito" transmisijas. Vienmērīgi braucot pa šoseju, "Sprinter" ir tikai aizmugurējo riteņu piedziņa, tā ekonomējot degvielu. Savukārt smagos apstākļos viens no deviņiem pārnesumiem imitēs pazemināto pārnesumu rindu. Kopš pagājušā gada kā "Mercedes Vito", tā "Sprinter" tiek aprīkoti ar jaunākās paaudzes četru cilindru dīzeļdzinējiem. Šis agregāts pazīstams jau kopš 2016. gada, taču pilnveidots vadoties pēc iepriekšējās pieredzes un iespējamām nepilnībām. Tam ir alumīnija bloks, tērauda virzuļi un piedziņas ķēde zobsiknas vietā. DPF filtra novietojums augšā aizgūts no "Mercedes" jaunākās paaudzes sešciliundru dīzeļiem. Šeit filtrs daudz ātrāk sasniedz darba temperatūru un ir vieglāk pieejams remonta gadījumā. "Milwaukee" demonstrācijas automašīnas ir 3 vai pat 4 iesaistīto pušu kopdarbs. Šādi projekti nepaslid garām arī "Mercedes" rūpnīcas uzmanībai.