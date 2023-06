Vairāki uzņēmumi paziņo par paplašinātu stratēģisku partnerību Latvijā, pievienojot "Max Originals" saturu savam līdzšinējam HBO satura piedāvājumam

Jekaterina Mihailoviča (Jekaterina Mihajlovic), Satura izplatīšanas un biznesa attīstības direktore NEE valstīs un Turcijā, sacīja: “Mēs esam priecīgi paziņot, ka paplašinām sadarbību ar “Telia” Latvijā, padarot “Tet” un LMT klientiem pieejamus mūsu leģendāros “Max Original” šovus un seriālus kā daļu no viņu HBO abonēšanas pakalpojuma. Šis solis atspoguļo mūsu apņemšanos nodrošināt mūsu augstākās klases saturu šajā reģionā vietējās valodās, kā arī mūsu vēlmi īstenot ilgtermiņa sadarbības stratēģiju ar mūsu partneri “Telia”.”

Starp “Max Originals” šoviem un seriāliem, kurus skatītāji varēs baudīt “Telia” platformās, ir “Un tā tas laiks paiet…” jeb “And just like that...” (“Sekss un lielpilsēta” turpinājums); “Cīnītājs” jeb “Warrior” 3. sezona — seriāls par cīņas mākslu, kura pamatā ir Brūsa Lī radītais koncepts un ko producējusi viņa meita Šenona Lī (Shannon Lee); “Pirmās piecas” jeb “First Five” – “Max” pirmais somu dokumentālais seriāls, piedāvājot intīmu ieskatu Sannas Marinas valdībā; pilnmetrāžas dokumentālā filma “Draugi: salidojums” jeb “Friends: The Reunion”, kā arī jauns dokumentālais seriāls ar Džeisonu Beitmenu (Jason Bateman), Vilu Arnetu (Will Arnett) un Šonu Heju (Sean Hayes) “Smartless: ceļā” jeb “SmartLess: On The Road”. Skatītājiem būs iespēja redzēt arī “100 gadi ar “Warner Bros.” jeb “100 Year of Warner Bros.” – četrus dokumentālos speciālizlaidumus, kas sekos līdzi filmu studijas simtgadei.

“Mēs esam priecīgi piedāvāt pārsteidzošo “Max Originals” pasauli “Tet” platformā, bagātinot mūsu daudzveidīgo satura klāstu un nostiprinot savas pozīcijas Latvijā kā vadošam un inovatīvam maksas televīzijas un straumēšanas pakalpojumam. HBO ir pierādījis sevi kā spēcīgs zīmols, nodrošinot izcilas kvalitātes saturu, kas ir iekarojis klientu sirdis visā pasaulē,” sacīja Inga Alika-Stroda, “Tet” TV un izklaides pakalpojumu biznesa daļas direktore. “Mēs lepojamies, ka piedāvājam saviem abonentiem plašas un aizraujošas izklaides iespējas, tostarp vietējā tirgū ražotus seriālus un saturu no spēcīgām, globālām satura kompānijām. Uzsākot piedāvāt “Max Originals” saturu, mūsu apņemšanās nodrošināt izcilus stāstus un neaizmirstamu pieredzi sasniegs jaunas virsotnes. Šī sadarbība ir nozīmīgs pavērsiens “Tet” attīstībā, mums turpinot veidot partnerības ar nozares visiecienītākajiem zīmoliem. Mēs esam gandarīti par iespēju saviem klientiem nodrošināt vēl aizraujošāku un iedvesmojošāku saturu, tā cenšoties pārspēt viņu gaidas un sniegt viņiem nepārspējamu izklaides pieredzi.”

Juris Binde, LMT prezidents, norāda: “LMT nepārtraukti strādā, lai klientiem būtu pieejams kvalitatīvs saturs augstas kvalitātes atpūtai un izklaidei, piedāvājot “LMT Viedtelevīzijā” simtiem Latvijā un pasaulē populāru raidījumu, filmu un seriālu dažādām gaumēm, vecuma grupām un noskaņojumam. Esam priecīgi, ka drīzumā varēsim papildināt savu viedtelevīzijas saturu ar Holivudas filmu giganta “Warner Bros.” filmām, kas tikai nesen tika demonstrētas kinoteātros, kā arī izciliem seriāliem, kas nupat tapuši Holivudas filmu studijās. Vasarā, kas tradicionāli ir atvaļinājumu laiks un skolēnu vasaras brīvlaiks, izcila kvalitāte un pieejamāks saturs palīdzēs Latvijas sabiedrībai izbaudīt katru dienu neatkarīgi no laikapstākļiem.”

Šobrīd “Telia” saviem klientiem nodrošina piekļuvi ikoniskajam HBO saturam, piemēram, seriāliem “Troņu spēles” (“Game of Thrones”), “Pūķa nams” (“House of the Dragon”), “Pēctecība” (“Succession”), “Pēdējais no mums” (“The Last of Us”), “Eiforija” (“Euphoria”), “Iegrožo savu aizrautību” (“Curb Your Enthusiasm”) un daudziem citiem seriāliem. Daži no tiem ietilpst zem zīmola “HBO Original”, un šis saturs ir vairāk paredzēts nobriedušai auditorijai, jūnijā tirgū ienākot arī seriālam “Elks” (“The Idol”) un seriāla “Paštaisnie Džemstoni” (“The Righteous Gemstones”) 3. sezonai.

Salīdzinot ar “HBO Original”, “Max Original” saturs ir vairāk paredzēts plašākai auditorijai un ģimenēm, tāpēc, papildinot ar to satura piedāvājumu, iegūs skatītāji un viņu dažādās multi-žanru satura gaumes. “Max Originals” jau ir pieejams “Tet” un LMT platformās. Šī sadarbība ir papildinājums “Tet” darījumam ar WBD par “Discovery” lineāro kanālu translēšanu (“Discovery Channel”, “Discovery Science”, HGTC, TLC, “Animal Planet”, “Eurosport 1” un “Eurosport 2”), kā arī LMT darījumam par HBO filmu un seriālu iekļaušanu savā piedāvātajā satura portfelī.

Par “Warner Bros. Discovery”:

“Warner Bros. Discovery” (NASDAQ: WBD) ir vadošais globālais mediju un izklaides uzņēmums, kas rada un izplata pasaulē visdiferencētāko un pilnīgāko satura un zīmolu portfeli televīzijas, filmu un straumēšanas jomās. “Warner Bros. Discovery”, kas ir pieejams vairāk nekā 220 valstīs un teritorijās, kā arī 50 valodās, iedvesmo, informē un izklaidē auditoriju visā pasaulē, piedāvājot savus ikoniskos zīmolus un produktus, tostarp: “Discovery Channel”, “discovery+”, CNN, DC, “Eurosport”, HBO, “Max”, HGTV, “Food Network”, OWN, “Investigation Discovery”, TLC, “Magnolia Network”, TNT, TBS, “truTV”, “Travel Channel”, “MotorTrend”, “Animal Planet”, “Science Channel”, “Warner Bros. Film Group”, “Warner Bros. Television Group”, “Warner Bros. Games”, “New Line Cinema”, “Cartoon Network”, “Adult Swim”, “Turner Classic Movies”, “Discovery en Español”, “Hogar de HGTV” un citus.

Par HBO:

HBO® ir viens no cienījamākajiem un inovatīvākajiem izklaides zīmoliem pasaulē, piedāvājot leģendāru, apbalvojumiem bagātu saturu gan HBO lineārajos kanālos, gan patērētājiem pieejamā straumēšana platformā “Max”, kas uzsāka savu darbību ASV, 2023. gada 23. maijā. Esot daļa no “Warner Bros. Discovery”, HBO piedāvā plašu satura klāstu, kas ietver skatītāju nesen iemīļotus hitus kā “The Last of Us”, “House of the Dragon”, “The White Lotus”, “Euphoria”, “Barry”, “Succession” un jau leģendārus seriālus, tostarp “Game of Thrones”, “The Sopranos”, “Sex and the City”, “Band of Brothers” and “The Wire”.

Par LMT:

LMT ir klientu pieslēgumu skaita, apgrozījuma un tīkla pārklājuma ziņā lielākais mobilo sakaru operators Latvijā ar plašāko klientu apkalpošanas tīklu. Kā inovāciju līderis tirgū LMT jau šobrīd klientiem piedāvā pilna spektra augstas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumus - balss sakarus, ātrgaitas mobilo internetu bez apjoma ierobežojuma, kā arī LMT Viedtelevīziju.

Par “Tet”:

Tet ir viens no lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem Baltijā, kas rada inovācijas gan mājām, gan darbam, un to veido 1700 darbinieku liela komanda. Uzņēmums piedāvā uzticamus un kvalitatīvus TV, interneta, elektrības un e-komercijas pakalpojumus, kā arī integrētos IT&T risinājumus uzņēmumiem gan Latvijā, gan eksporta tirgos. Vairāk: https://www.tet.lv/par-mums