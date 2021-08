Lielbritānijas uzņēmumi meklē jaunus darbiniekus darbam no mājām Latvijā

Aizvien vairāk uzņēmumu pāriet uz pilnīgu darbu no mājām, kas tādējādi ļauj ne tikai ietaupīt tēriņus, bet arī pieņemt darbā ļoti talantīgus cilvēkus no ārvalstīm, atklājis Roberts Valters, kas dibinājis 500 miljonu britu mārciņu vērto cilvēkresursu grupu, ko nosaucis savā vārdā.

“Robert Walters” izpilddirketors Tobijs Faulstons medijam “The Mail on Sunday” atklāja, ka viena no Lielbritānijas lielākajām tehnoloģiju kompānijām uzsākuši pieņemt darbiniekus no visām trim Baltijas valstīm.

“Darba devēji apzinās, ka Lielbritānijā patlaban ir liela atalgojuma inflācija. Viņi domā, ka ja jau tāpat darbs notiek attālināti, kāpēc gan nemeklēt darbiniekus citviet, kur tas nebūtu tik dārgi, taču prasmju līmenis ir tik pat augsts,” atklājis Faulstons.

“Realitāte ir tāda, ka arī citviet pasaulē ir atrodami lieliski cilvēki, kas spēj paveikt ļoti labu darbu. Tikai rodas jautājums, kā uz šo skatīsies valdības,” paudis Faulstons.

Kad Valteram tika vaicāts, vai darbinieki no ārvalstīm neapdraudētu britu nodarbinātības līmeni, viņš atbildēja, ka, viņaprāt, tas neesot drauds, bet gan iespēja. “Mēs varēsim izvērtēt, kādas prasmes ir patiešām nepieciešamas darba tirgū, un kādiem darbiem ir nepieciešama fiziska klātbūtne.”

Kā norāda Valters, darbaspēka trūkums liek darba devējiem apdomāt hibrīddarba opcijas, tostarp, nolīgt darbiniekus, kas atrodas ārvalstīs.

Lielbritānijā patlaban ir ļoti liels darba spēka trūkums. Pagājušās nedēļas statistika uzrādīja rekordaugstu darba vakanču skaitu. Darbinieki trūkst ne tikai praktiskos amatos, kā, piemēram, kravas auto vadītāji vai viesmīļi. Tiek aktīvi meklēti arī cilvēki tehnoloģiju un juridiskajās nozarēs.