Atcelto pasākumu rīkotājiem varētu atdot 80% no biļešu pircējiem atmaksātās naudas

KM informatīvajā ziņojumā par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem norādīts, ka kopš Covid-19 pandēmijas sākuma desmit reizes ir mainīti pulcēšanās ierobežojumi un nosacījumi pasākumu rīkotājiem attiecībā uz pieļaujamo apmeklētāju skaitu pasākumos, tostarp divas reizes bijis pilnīgs pasākumu norises aizliegums, kas būtiski izmainījis pasākumu rīkotāju iepriekš plānoto finanšu plūsmu.

Atsaucoties uz Latvijas Pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padomes pausto, KM skaidro, ka nozarē atkarībā no pasākumu veida 80% līdz 95% pasākuma biļešu ieņēmumi tiek novirzīti pasākuma tiešo izdevumu segšanai, tādēļ ministrija rosinājusi biļešu kompensāciju veikt 80% apmērā no skatītājiem atmaksātajiem līdzekļiem.

Plānots, ka kompensācija tiks izmaksāta pasākuma rīkotājam par atceltajiem pasākumiem Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 9.novembra līdz 6.decembrim un turpmākajos periodos, par kuriem valdība būs pieņēmusi lēmumu aizliegt rīkot publiskus pasākumus.

KM norāda, ka kompensācija tiks izmaksāta visiem publisko pasākumu rīkotājiem, kuri atcēluši pasākumus un atmaksājuši skatītājiem līdzekļus, neatkarīgi no pasākuma rīkotāja dibinātāja un juridiskā statusa. Tāpat KM skaidroja, ka pasākuma rīkotājs kompensācijas saņemšanai varēs pieteikties Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF), kas administrēs šo atbalsta pasākumu.

Lai saņemtu atbalstu, atceltā pasākuma rīkotājam būs jāiesniedz darījumu apliecinoši dokumenti, kas pierāda naudas atmaksu skatītājiem - biļešu izplatītāja izsniegtā atskaite pasākuma rīkotājam par veikto biļešu reversu, papildus ņemot vērā biļešu reversēšanas komisijas izmaksas vai pasākuma rīkotāja bankas maksājuma uzdevums, kurā rīkotājs atmaksājis biļetes skatītājam, norādot maksājumā pasākuma nosaukumu, datumu un biļešu skaitu. Tāpat papildus tiks ņemts vērā arī bankas transakciju maksājumus par veiktajiem pārskatījumiem, ja biļetes tirgotas, neizmantojot biļešu izplatīšanas tīklu starpniecību.

Paredzēts, ka VKKF padome līdz 22.decembrim izstrādās biļešu kompensēšanas nolikumu, nosakot, ka pasākumu rīkotāju iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšanu nodrošinās piesaistīts auditoru ārpakalpojums. Biļešu kompensāciju izmaksa pasākuma rīkotājiem varētu tikt sākta 2021.gada janvārī.

KM klāstīja, ka, apzinot biļešu izplatīšanas tīklu sniegto informāciju par to sistēmās iegādātajām biļetēm uz kultūras pasākumiem laikā no 9.novembra līdz 6.decembrim, biļešu kompensēšanai nepieciešamais finansējuma apjoms un atbalsta pasākuma administrēšanas izdevumi veido ap 1 083 481 eiro. Atbalsts tiks sniegts 2021.gadā, veicot apropriācijas pārdali no programmas "Latvijas skolas soma" 2021.gada finansējuma, ņemot vērā šogad ietaupītos resursus.

Pēc KM paustā, ņemot vērā, ka plānotais atbalsta pasākums ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tam ir jāpiemēro atbilstošs komercdarbības atbalsta regulējums. Ņemot vērā pasākuma mērķi, ir iespējams piemērot Eiropas Komisijas (EK) paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" nosacījumus, kas paredz iespēju piešķirt dotācijas komersantiem, nepārsniedzot 800 000 eiro vienam uzņēmumam saistīto personu līmenī. KM arī atzīmē, ka atbalsta pasākumu varēs ieviest tikai pēc nolikuma paziņošanas EK un pozitīva lēmuma saņemšanas.