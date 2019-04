Apkopoti interesantākie pērn reģistrēto uzņēmumu nosaukumi

Tostarp, piemēram, 2018.gadā Latvijā reģistrēts mazumtirdzniecības uzņēmums "Visi var", informācijas pakalpojumu sniedzējs "Viss ir iespējams" Talsu novadā, kā arī "Sirdsapziņas skola" Siguldas novadā un citi.

Tāpat Celmiņu ģimene rosinājusi noticēt tam, ka alus ir sula, nodibinot uzņēmumu ar nosaukumu "Alus ir sula", Salaspils novads pērn ticis pie uzņēmuma ar nosaukumu "Sapņu saliņa", bet Rīgā reģistrēti uzņēmumi "Sapņu kvartāls E", "Sapņu kvartāls P" un "Sapņu kvartāls S". Pērn Ropažu novadā reģistrēts uzņēmums ar nosaukumu "Sapņu virtuve", kas nodarbosies ar virtuves mēbeļu ražošanu, savukārt dažas dienas agrāk - kompānija, kuras nosaukumā ietverts sapnis par kāzām - "Wedding Dream Latvia", informēja "Lursoft" pārstāvji.

Pērn Rīgā reģistrēti arī uzņēmumi "Tīrais prieks", "Smile Office", "Labi, paldies!", bet Garkalnes novadā - "Vieglāk tā". Mārupes novadā pagājušajā gadā reģistrēta kompānija "Laimas skujiņa", Ogres novadā - kompānija ar nosaukumu "Visas iespējas", bet Talsu novadā reģistrēta kompānija ar nosaukumu "Viss ir iespējams". Mārupes novadā reģistrēts uzņēmums "Darīsim kopā", Saulkrastu novadā - "Kā pasakā", Rīgā - "Skaista pasaka", bet Ozolnieku novadā - "Saldais rūķis".

Starp pagājušajā gadā reģistrētajiem uzņēmumiem ar interesantākajiem nosaukumiem atrodama arī kompānija "Nosaukums", kā arī "Tujauzinikur" un "Tu jau zini kas".

Tikmēr kāds Somijas pilsonis reģistrējis uzņēmumu "No Plan B", paužot pārliecību, ka viss ritēs pēc plāna un rezerves varianti nav nepieciešami, tāpat pērn reģistrēta kompānija "Latvieši var" un "Mazie ģēniji", informēja "Lursoft".

Daugavpils novadā pagājušajā gadā reģistrēts bāru nozarē strādājošais "Ezis var". Daži uzņēmēji, reģistrējot uzņēmumus, pēc "Lursoft" paustā izvēlējušies runāt tiešu valodu, piemēram, uzņēmums "Nemokies piezvani Marekam", kas pauž gatavību palīdzēt rast risinājumus dažādām dzīves problēmsituācijām, vai arī Babītes novada uzņēmums "Buljona meistars", kas savu struktūrvienību reģistrējis Līgatnē. Reģistrēti arī uzņēmumi "Logu mazgāšanas eksperti" un "Frī kartupeļu pavēlnieki", kuru darbības jomas skaidras pēc to nosaukumiem. Pērn reģistrēta arī kompānija "Zvēru pietura", kas nodarbojas ar veterināro pakalpojumu sniegšanu.

Vienlaikus pērn reģistrēti arī uzņēmumi, pēc kuru nosaukumu nevar spriest par to darbības sfēru, tostarp "Piena dīzelis", "Mazliet romantikas", kuru darbības sfēra nav norādīta, kā arī kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producētājs "Labi, paldies!", apakšveļas ražošanas uzņēmums "When I saw her" (Kad es viņu ieraudzīju), skaņu ierakstu producēšanas uzņēmums "Rīta stienis" un citi.

Starp pērn reģistrētajiem uzņēmumiem ar interesantākajiem nosaukumiem, pēc "Lursoft" datiem ir arī "Kreisais pagrieziens" (Smiltenes novads), "Žubīte Žū" (Rīga), "Sānslīde" (Daugavpils), "Pukstuzeme" (Gulbenes novads), "Mājiņa pie jūras (Rīga), "Zaptsmaize" (Cēsu novads), "Trāpītava" (Ventspils), "Laba krava" (Ērgļu novads), "Vēl augstāk" (Liepāja), individuālais komersants "Šļūc pa upi" (Limbažu novads) un "Ašais" (Garkalnes novads), "Tauriņa pieskāriens" (Rugāju novads), "Jautrais bebrs" (Smiltenes novads), "Klusuma kabatas" (Rīga), "Aņuks" (Grobiņas novads), "Topinambūru brālība", "Ezīša midziņa" (Mālpils novads) un "Mazie mākonīši" (Ādažu novads).