Īrijas "gada jurists" centīsies nepieļaut latviešiem galvas nocirst alkušā un Krievijas agresiju slavinošā Mārtiņa Lavrinoviča izdošanu Latvijai
Īrijas gada jurists centīsies nepieļaut izdošanu Latvijai Mārtiņu Lavrinoviču, kurš soctīklos paudis vēlmi nogalināt latviešus un attaisnojis Krievijas agresiju Ukrainā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Valsts drošības dienests (VDD) šā gada februārī vērsās Īrijas Tieslietu ministrijā ar lūgumu izdot netālu no Dublinas Kildēras grāfistes Ņūbridžā dzīvojošo 35 gadus veco Mārtiņu Lavrinoviču. VDD uzmanības lokā nonākuši vairāki 2023. un 2024. gadā publicēti video. Kā pierādījumi minēti vairāki Lavrinoviča ierakstītie video. “Jūs savā Latvijā būsiet tikai mēslojums, kad Krievija vienreiz uzars,” viņš teicis kādā ierakstā. “Es jūs, latviešus, ienīstu. Es jums cirstu galvas, ja man būtu tāda iespēja,” viņš draudējis citā. Lavrinovičs arī esot izteicies, ka Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam vajadzētu nomest bumbu šajā reģionā. Kā vēstīts, video uzņemšanas laikā Lavrinovičs bija uzvilcis cepuri ar Krievijas simboliku un krekls ar Krievijas ģerboni.
Lavrinoviča aizstāvībā iesaistījies juridiskā biroja “Mulholland Law” vadošais advokāts Kīrans Malholands, kurš 2025. gadā Īrijas tiesību nozares balvu “LEAP Irish Law Awards” pasniegšanā ieguva titulu “Gada jurists”.
Malholands apgalvoja, ka Latvija Eiropas apcietināšanas ordera sistēmu izmanto tīri politiskiem mērķiem, bet nedz “TikTok”, nedz Īrijas policija šajos izteikumos nav konstatējusi neko prettiesisku. Pēc aizstāvja teiktā, Īrijas iestādes pieņēmušas orderi, lai gan Īrijas likumos par attiecīgo rīcību kriminālatbildība neesot paredzēta.
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“The Irish Times” norāda, ka strīda centrā ir Latvijas un Īrijas tiesību aktu atšķirības. Saskaņā ar izdošanas līgumiem rīcībai, par kuru persona apsūdzēta, jābūt sodāmai abās valstīs. Lavrinoviča advokāti Īrijas Augstākajā tiesā grasās argumentēt, ka Īrijas tiesību normas par naida runu pietiekami neatbilst Latvijā izvirzītajai apsūdzībai par nacionālā vai rasu naida izraisīšanu. Viņi arī apgalvo, ka Īrijā nav līdzvērtīgas tiesību normas, kas paredzētu sodu tieši par Krievijas pastrādāto kara noziegumu slavināšanu.
Malholands paziņojis, ka ir nepieņemami ar pārmērīgi bargu valsts likumu palīdzību panākt, ka cilvēku par kritiskiem izteikumiem izdod citai valstij. Aizstāvība plāno iesniegt ekspertu atzinumus par iespējamu krievvalodīgo diskrimināciju Latvijā. Tā arī norāda uz reālu risku, ka Latvijā, kur šīs normas piemēro stingri, Lavrinoviča tiesības uz taisnīgu tiesu varētu tikt klaji pārkāptas.
Šī ir pirmā reize, kad Īrijai lūgts izdot personu par Krievijas kara noziegumu slavināšanu. Līdzīgas tiesību normas ir spēkā vairākās Austrumeiropas valstīs, taču Latvija tās īpaši aktīvi piemēro kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Šajā laikā šādu kriminālvajāšanas gadījumu skaits ir strauji pieaudzis. Cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka šo likumu piemērošana netaisnīgi vēršas pret skaitliski lielo krievvalodīgo minoritāti, vēsta “Irish Times”. Pats Lavrinovičs no Latvijas uz Īriju pārcēlās 2023. gadā, kā iemeslu minot pieaugošo vēršanos pret krievvalodīgajiem Latvijā.
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Lavrinovičs atzinis, ka ir video autors, taču noliedz, ka būtu izdarījis noziedzīgu nodarījumu. Viņš apgalvo, ka izteikumi bijuši emocionāli pārspīlējumi, nevis reāli draudi, turklāt daudzus no tiem viņš esot paudis alkohola reibumā un tagad ārstējas no alkohola atkarības. Viņš paziņoja, ka Īrijā sekmīgi strādājis pārtikas ražošanas uzņēmumā un viņam nav bijis nopietnu problēmu ar likumu. Lavrinovičs atzinis, ka iepriekš par uzbrukumu viņam piespriesta probācijas uzraudzība, taču uzsver, ka Kildēras grāfistē viņam izveidojusies stabila dzīve.
Īrijas Augstākā tiesa decembra sākumā lems, vai Lavrinoviču izdot Latvijai, kur notiesāšanas gadījumā viņam draud līdz pat desmit gadiem cietumā. Lavrinovičs apstrīd savu izdošanu, atsaucoties uz vārda brīvību un norādot, ka Īrijā nav līdzvērtīgas tiesību normas.