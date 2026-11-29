Medijs: Vācija draud pārtraukt militāro palīdzību Ukrainai saistībā ar uzbrukumiem Krievijas kuģiem
Vācija draudējusi pārtraukt sniegt militāro palīdzību Ukrainai, ja turpinās uzbrukt Krievijas militārajiem kuģiem un "ēnu flotes" kuģiem ārpus Krievijas teritoriālajiem ūdeņiem, raksta žurnāls "Der Spiegel", atsaucoties uz saviem avotiem.
Vācijas valdība bažījas, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas kuģiem Baltijas jūrā var iesaistīt konfliktā citas valstis, norāda žurnāls.
"Karadarbības zonas paplašināšanās uz Baltijas jūru rada neparedzamu kara eskalācijas risku," izdevums citē avota Vācijas drošības struktūrās teikto.
Pēc "Der Spiegel" rīcībā esošās informācijas, pēdējā laikā Berlīne dažādos līmeņos ir aicinājusi Ukrainu būt atturīgai. 23. novembrī Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss tikšanās laikā ar savu Ukrainas kolēģi Jevheņiju Hmaru sacījis, ka uzbrukumi Krievijas mērķiem Baltijas jūrā ne tikai rada ievērojamu eskalācijas risku, bet arī var apdraudēt Vācijas militāro palīdzību Kijivai.
Paziņojumā presei pēc tikšanās Pistoriuss izteicās atturīgāk. Viņš atzina Ukrainas tiesības uz pašaizsardzību un uzbrukumiem Krievijai, taču norādīja, ka Kijivai ir arī "īpaša atbildība" par to, lai karš "neizplatītos uz Baltijas jūru".
Publikācijā norādīts, ka Berlīnē baidās no scenārija, kurā Krievija, atbildot uz Ukrainas uzbrukumiem, apsūdzētu NATO par palīdzības sniegšanu Kijevai un varētu uzbrukt alianses kuģiem. Tas radītu risku, ka varētu izraisīties daudz plašāka starptautiska konfrontācija.