Ierocis iesprūda divas reizes, glābjot pusaudža dzīvību: Lielbritānijā lietuvietim piespriests mūža ieslodzījums
Lielbritānijā 22 gadus vecam Lietuvas pilsonim Matam Sukaitim piespriests mūža ieslodzījums par mēģinājumu noslepkavot 17 gadus vecu jaunieti. Pusaudzis izdzīvoja, pateicoties laimīgai nejaušībai – uzbrucēja šaujamierocis divas reizes iesprūda.
Uzbrukums notika 2025. gada 11. aprīlī mežainā apvidū Korbijas pilsētā. Pusaudzis kopā ar draugu sēdēja uz soliņa, kad parādījās Sukaitis un atklāja uguni.
Jaunietis mēģināja aizbēgt, taču tika sašauts mugurā un nokrita zemē. Uzbrucējs pavērsa ieroci pret pusaudža galvu, taču tas divas reizes iesprūda. Pēc tam Sukaitis divreiz iedūra jaunietim kājā ar nazi, iespēra pa seju un aizbēga.
Cietušajam bija nepieciešama operācija, lai no muguras izņemtu lodi, kā arī medicīniskā palīdzība durto brūču un sejas sasitumu ārstēšanai.
Trīs dienas pēc uzbrukuma Sukaitis pats ieradās policijā, taču vēlāk, atrodoties brīvībā pret drošības naudu, mēģināja aizlidot uz Norvēģiju. Policija viņu aizturēja Londonas Getvikas lidostā.
Pēc mēnesi ilgas tiesas prāvas zvērinātie atzina vīrieti par vainīgu slepkavības mēģinājumā, kā arī vairākos ar ieroču glabāšanu saistītos noziedzīgos nodarījumos.
Jau iepriekš Sukaitis bija atzinis savu vainu narkotiku izplatīšanā un narkotiku tirdzniecības tīkla uzturēšanā, ar kura starpniecību tika tirgots heroīns un kreka kokaīns.
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Tiesa viņam piespriedusi mūža ieslodzījumu, nosakot, ka cietumā būs jāpavada vismaz 22 gadi. Pēc soda izciešanas vīrietis tiks deportēts uz dzimto Lietuvu.
Policijas pārstāve Liza Bešama norādīja, ka notikušais vietējā sabiedrībā izraisījis lielas bailes un satraukumu. "Man nav nekādu šaubu, ka Mats Sukaitis tajā dienā bija iecerējis nogalināt. Tikai tīras nejaušības dēļ ierocis iesprūda. Pretējā gadījumā šim notikumam varēja būt vēl traģiskāks iznākums," uzsvēra policijas pārstāve.