Zelenskis brīdina par jauniem draudiem pasaulei pēc kara Ukrainā: Krievija varētu iesaistīties citos bruņotos konfliktos
Pat pēc kara beigām Ukrainā Krievija varētu radīt nopietnus draudus starptautiskajai drošībai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā telekanālam "Al Jazeera" brīdinājis, ka Maskava nākotnē varētu izmantot pat divus miljonus cilvēku ar kaujas pieredzi, lai paplašinātu savu militāro ietekmi citviet pasaulē.
Zelenskis atgādināja par Krievijas algotņu grupējumu "Vagner", kura rindās savulaik, pēc viņa teiktā, bija līdz 30 000 kaujinieku. Arī šāds cilvēku skaits bija pietiekams, lai grupējums kļūtu par ievērojamu militāru spēku vairākās Āfrikas valstīs.
Ukrainas prezidents aicināja aizdomāties par to, kas notiks, ja pēc kara beigām Krievijas rīcībā būs pusotrs līdz divi miljoni cilvēku ar kaujas pieredzi. "Viņi tos pārdos," sacīja Zelenskis.
Viņa ieskatā Krievija varētu veidot jaunas militārās bāzes Āfrikā, paplašināt savu ietekmi Āzijā un meklēt jaunus bruņotus konfliktus, kuros iesaistīt savus kaujiniekus. Zelenskis šādu perspektīvu raksturoja kā apdraudējumu visai pasaulei.
Krievijas militārā klātbūtne Āfrikā jau vairākus gadus ir būtisks Maskavas ārpolitikas instruments. Pēc "Vagner" vadītāja Jevgeņija Prigožina nāves 2023. gadā lielu daļu grupējuma funkciju pārņēma Krievijas Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošais "Āfrikas korpuss". Krievijas militārpersonas darbojas vairākās Āfrikas valstīs, tostarp Mali, Lībijā un Centrālāfrikas Republikā.
Tajā pašā intervijā Zelenskis arī apliecināja Ukrainas gatavību pārtraukt karadarbību gar pašreizējo frontes līniju, lai pavērtu ceļu diplomātiskām sarunām.
Viņš šādu soli raksturoja kā ļoti lielu kompromisu no Ukrainas puses, vienlaikus uzsverot, ka Kijiva neatzīs Krievijas suverenitāti pār okupētajām Ukrainas teritorijām.
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Zelenskis arī pauda cerību, ka ASV prezidents Donalds Tramps turpinās centienus izbeigt karu, vienlaikus uzsverot, ka mieru nedrīkst panākt tikai uz Ukrainas rēķina.