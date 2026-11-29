Garas rindas uz Igaunijas un Krievijas robežas pirms robežpunktu slēgšanas
Tuvojoties 1. decembrim, kad Igaunija slēgs autoceļu robežšķērsošanas punktus ar Krieviju, simtiem cilvēku steidz šķērsot robežu. Daļai ceļotāju nākas stundām ...
FOTO, VIDEO: Igaunija slēdz robežpunktus ar Krieviju - cilvēki salst rindās, par stāvēšanu tajās pat piedāvā naudu. Pārmaiņas skar arī Latviju
Jau otrdien, 1. decembrī, Igaunija drošības apsvērumu dēļ slēgs visus autoceļu robežšķērsošanas punktus ar Krieviju. Lai gan līdz ierobežojumu spēkā stāšanās brīdim atlikušas vēl divas dienas, cilvēki jau spiesti pavadīt naktis pie robežas, savukārt kāds pat piedāvā par 80 eiro ieņemt vietu rindā. Kaimiņvalsts pieņemtais lēmums skars arī Latviju.
Kā vēsta Spānijas laikraksts “El País”, uz Igaunijas un Krievijas robežas valda saspringta gaisotne. Daudzi steidz apciemot tuviniekus vai atgriezties savās dzīvesvietās Eiropā, pirms robežpunkti tiek slēgti.
Laikraksta žurnālists, kurš trešdien devās no Sanktpēterburgas uz Ivangorodu, sastapa vairākus simtus cilvēku, kuri gaidīja iespēju šķērsot robežu. Viņu vidū bija arī Igaunijā dzīvojošā pensionāre Olga, kura bija devusies uz Krieviju, lai apsveiktu māsu dzimšanas dienā. Gaidīšanas laikā kāds vīrietis viņai un meitai piedāvājis par 7000 rubļu jeb aptuveni 80 eiro stāvēt rindā viņu vietā, taču sievietēm šādas naudas nebija.
Savukārt Somijā dzīvojošā Svetlana, kura ceļoja kopā ar četrus un sešus gadus vecajiem bērniem, nebija rēķinājusies ar tik ilgu gaidīšanu. Viņa vien priecājusies, ka paņēmusi līdzi pietiekami daudz naudas bērnu ēdināšanai un siltu ziemas apģērbu.
Arī sestdien, 28. novembrī, situācija Krievijas pusē joprojām bija sarežģīta. Kā vēsta Igaunijas portāls “Reflect.ee”, atsevišķi cilvēki, kuri sestdien beidzot nokļuva Narvā, robežšķērsošanu bija gaidījuši jau kopš ceturtdienas vakara. Vienlaikus Igaunijas pusē sestdien pie robežpunkta cilvēku bija pavisam maz.
Chaos at the Estonia-Russian border, as only 4 days remains until Estonia closes the door on Russians. Desperate Russians bringing back the good old days of the Iron Curtain. https://t.co/MoQO0Rqjns— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 27, 2026
Lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ilgstoši gaida iespēju šķērsot robežu, Ivangorodā Krievijas pusē norīkots īpašs autobuss, kurā vakara un nakts stundās iespējams sasildīties. Arī netālu esošā kafejnīca sākusi strādāt visu diennakti.
Kā svētdien vēsta Krievijas laikraksts “Kommersant”, atsaucoties uz Ļeņingradas apgabala varasiestādēm, pie robežpunkta dežurē arī operatīvie dienesti. Saskaņā ar vietējo amatpersonu sniegto informāciju sestdienas vakarā cilvēki, kuri vēl nebija paspējuši šķērsot robežu, bija izvietoti kafejnīcā, autobusā un Ivangorodas viesnīcās.
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😇 🇪🇪 Russians complain about Estonian border guards: forced to spend the night in the neutral zone Queues have been forming at the Koidula checkpoint for several days now. Tourists wait for hours for document checks, after which the crossing closes. Passengers on one bus had to spend the night in the neutral zone because they didn't make it across the border in time. Still, the suffering won't last much longer. From December 1, Estonia is closing its border with Russia. All five crossings will be locked: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa and Saatse. They'll be free to stay in the swamps.— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026
Igaunijas pieņemtā lēmuma sekas izjutīs arī pasažieri Latvijā. Autobusu pārvadātājs “Lux Express” paziņojis, ka no 1. decembra pārtrauks reisus gan maršrutā Tallina–Sanktpēterburga, gan Rīga–Sanktpēterburga.
Pēdējais uzņēmuma autobuss no Rīgas uz Sanktpēterburgu paredzēts pirmdien, 30. novembrī, plkst. 7.00. Pasažieriem, kuri jau iegādājušies biļetes uz atceltajiem reisiem, pārvadātājs nosūtīs informāciju par naudas atmaksas kārtību.
Tikmēr jau pirms Igaunijas robežpunktu slēgšanas palielinājies to kravas automašīnu skaits, kas Krievijas pusē gaida iespēju iebraukt Latvijā. Saskaņā ar Krievijas Ziemeļrietumu muitas pārvaldes publiskotajiem datiem 23. novembrī Latvijas virzienā izbraukšanu no Krievijas gaidīja aptuveni 290 kravas automašīnu, bet 27. novembrī to skaits bija pieaudzis līdz aptuveni 540 – 300 automašīnu Terehovas virzienā un vēl 240 Grebņevas virzienā. Tādējādi četru dienu laikā rindās gaidošo kravas automašīnu skaits gandrīz dubultojies.
Igaunijas valdība lēmumu par robežpunktu slēgšanu pieņēma 20. novembrī, reaģējot uz Krievijas naidīgajām darbībām pret Igauniju un citām Eiropas valstīm. Šogad Igaunijā notikuši divi uzbrukumi aizsardzības nozares uzņēmumiem, kurus, pēc Igaunijas drošības dienesta vērtējuma, pasūtījuši Krievijas specdienesti.
Ierobežojumi attieksies gan uz gājējiem, gan transportlīdzekļiem. Pēc sešiem mēnešiem Igaunijas valdība atkārtoti izvērtēs noteikto ierobežojumu nepieciešamību. Tikmēr kravu pārvadājumi pa dzelzceļu turpināsies, ievērojot līdzšinējos ierobežojumus un muitas kontroles prasības.
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Igaunijas oficiālajā krīzes informācijas portālā “Kriis.ee” norādīts, ka pēc robežpunktu slēgšanas ļoti ticams ir robežšķērsotāju skaita pieaugums Latvijā vai Lietuvā. Tomēr pašlaik nav iespējams prognozēt, cik ievērojamas būs šīs pārmaiņas.
Par to, kā situācija varētu attīstīties, liecina Somijas pieredze. Pēc tam, kad Somija 2023. gada nogalē slēdza robežpunktus ar Krieviju, ievērojami pieauga Somijas pilsoņu aktivitāte uz Igaunijas un Krievijas robežas. Ja 2023. gadā reģistrēti nedaudz vairāk nekā 7000 robežšķērsošanas gadījumu, tad 2024. gadā to skaits sasniedza gandrīz 65 700.
Līdzīgs ceļotāju plūsmas pārdalīšanās scenārijs tagad iespējams arī Baltijas valstīs.
Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts iepriekš intervijā Latvijas Radio atzina, ka Igaunijas lēmuma dēļ Latvijas robežsargiem varētu palielināties darba apjoms un nākties strādāt virsstundas.
Vienlaikus viņš norādīja, ka nebūtu pamata gaidīt tik lielu robežšķērsotāju pieplūdumu, kāds līdz šim bijis Igaunijā, jo ievērojama daļa cilvēku, īpaši Narvā, robežu šķērso kājām. Latvijas virzienā, visticamāk, dosies tie, kuri līdz šim ceļojuši ar transportlīdzekļiem.
Estonia is set to close all five of its road border crossings with Russia on December 1st. Foreign Minister Margus Tsahkna saying “we need to secure Europe as well.” https://t.co/vVIywDoEBx— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) November 27, 2026
Vai arī Latvija varētu slēgt robežpunktus ar Krieviju?
Šāda iespēja tiek apspriesta arī Latvijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava atbalsta jautājuma tālāku virzību, taču nepieciešama vienota valdības nostāja. Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs norādījis, ka nākamajā nedēļā kopā ar Valsts prezidentu paredzēts izvērtēt iespējamos rīcības scenārijus, uzklausot arī drošības dienestu vērtējumu.
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Vienlaikus Kulbergs arī kritizēja Igaunijas lēmumu, saistot to ar priekšvēlēšanu gaisotni kaimiņvalstī. Premjera ieskatā šāds solis būtu jāsaskaņo visām trim Baltijas valstīm, jo pretējā gadījumā transporta plūsma varētu tikt novirzīta uz Latviju un Lietuvu.
Kulbergs arī atklāja, ka Latvijā tiek analizēti četri iespējamie rīcības scenāriji, kuru detaļas gan plašāk neizklāstīja.