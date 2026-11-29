Zelenskis ierobežo informācijas publicēšanu par Krievijas uzbrukumos nodarītajiem postījumiem
Tuvojoties ziemai un Krievijai pastiprinot uzbrukumus Ukrainas enerģētikas objektiem, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstījis dekrētu, kas paredz ierobežot plašsaziņas līdzekļu iespējas vēstīt par uzbrukumos kritiskajai infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem, vēsta britu izdevums “The Guardian”.
Ar sestdien, 28. novembrī, parakstīto dekrētu Zelenskis ieviesis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes 23. oktobrī pieņemto lēmumu par kritiskās infrastruktūras aizsardzības pastiprināšanu 2026./2027. gada apkures sezonā.
Dekrēts paredz, ka Ukrainas valdībai steidzami jāveic pasākumi, lai aizliegtu plašsaziņas līdzekļos publicēt informāciju par kritiskajai infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem un tās atjaunošanas termiņiem. Ierobežojumi attieksies arī uz informāciju par aizsargbūvju izbūves gaitu un stāvokli enerģētikas un iedzīvotāju dzīvības nodrošināšanai būtiskajos infrastruktūras objektos.
Lēmums pieņemts, ņemot vērā augsto iespējamību, ka Krievija turpinās masveida gaisa uzbrukumus Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai. Krievija ik dienu uzbrūk Ukrainas enerģētikas objektiem, gaisa temperatūrai pazeminoties, tūkstošiem iedzīvotāju atstājot bez elektrības, ūdens vai apkures.
Arī iepriekš Ukrainas varasiestādes vairākkārt aicinājušas medijus nepubliskot detalizētu informāciju par Krievijas triecienu vietām un nodarītajiem postījumiem, norādot, ka šāda informācija var palīdzēt Krievijas armijai plānot turpmākos uzbrukumus.