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Vakar 23:57
VIDEO: Kristus pacēlies debesīs! Brazīlijā iemūžināts pārdabisks skats
Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro iemūžināts neparasts, elpu aizraujošs skats. Biezi mākoņi ieskāvuši pasaulslaveno Kristus Pestītāja statuju un kā milzīgs ūdenskritums plūduši lejup pa Korkovado kalna nogāzēm, radot iespaidu, ka statuja atrodas debesīs.
Iespaidīgo dabas parādību izdevies iemūžināt fotogrāfiem Marsio Amaru (Marcio Amaro) un Džozefam Ju (Joseph Yu). Mākoņu kustība radījusi ilūziju, ka slavenā statuja atrodas virs milzīga ūdenskrituma.
Kristus Pestītāja statuja ir viens no atpazīstamākajiem Brazīlijas simboliem un viens no septiņiem jaunajiem pasaules brīnumiem. Tā tika atklāta 1931. gadā un atrodas aptuveni 700 metru augstumā virs jūras līmeņa. Pati statuja ir 30 metrus augsta, neskaitot astoņus metrus augsto postamentu.