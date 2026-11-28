"Mēs gribam dzīvot!" Tūkstošiem cilvēku Eiropā iziet ielās, pieprasot izbeigt vardarbību pret sievietēm
Tūkstošiem cilvēku sestdien Austrijā, Francijā un Itālijā izgājuši ielās, lai pievērstu uzmanību vardarbībai pret sievietēm un pieprasītu aktīvāku valsts iestāžu rīcību tās novēršanā.
Vīnē pie parlamenta ēkas pulcējās vairāki simti vīriešu, kuri aicināja izbeigt vardarbību pret sievietēm. Protesta dalībnieki uzsvēra, ka arī vīriešiem ir aktīvi jāiesaistās šīs problēmas risināšanā. Saskaņā ar Austrijas valdības datiem katra trešā sieviete valstī savas dzīves laikā ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību.
Tikmēr Francijā demonstrācijas notika Parīzē, Lionā, Marseļā un citās pilsētās. Saskaņā ar policijas sniegtajiem datiem sestdien dažādās protesta akcijās visā valstī piedalījās aptuveni 44 500 cilvēku, tostarp 12 500 Parīzē. Sieviešu tiesību aizstāvji pieprasa stingrākus pasākumus vardarbības novēršanai, labāku cietušo aizsardzību un lielāku finansējumu atbalsta organizācijām.
Arī Romā ielās izgāja vairāki tūkstoši cilvēku, kuru vidū bija īpaši daudz jauniešu. Demonstrācijas dalībnieki nesa plakātus ar saukļiem pret vardarbību, kā arī simboliski šķindināja atslēgas, atgādinot, ka sievietes nereti piedzīvo vardarbību pašas savās mājās.
Vardarbība pret sievietēm joprojām ir nopietna problēma visā pasaulē. Šonedēļ publiskotie ANO dati liecina, ka 2025. gadā pasaulē ik stundu vidēji piecas sievietes un meitenes nogalināja viņu partneri vai ģimenes locekļi. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem situācija nav būtiski uzlabojusies.