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VIDEO: šis pasaka visu par Krieviju: agresora kara helikopters notriecis miera simbolu - balto balodi
Sociālajos tīklos izplatījusies informācija par neparastu un vienlaikus simbolisku incidentu, kurā Krievijas kara helikopters “Mi-28” militārās operācijas laikā notriecis baltu balodi.
Putns, kas pasaulē pazīstams kā miera simbols, šoreiz kļuvis par kara upuri.
Baltais balodis jau gadsimtiem simbolizē mieru, cerību un izlīgumu. Īpašu popularitāti šis simbols ieguva pēc Otrā pasaules kara, kad 1949. gadā slavenā mākslinieka Pablo Pikaso radītais baloža attēls tika izmantots Pasaules miera kongresā Parīzē.
Uz Krievijas uzsāktā kara Ukrainā fona šis incidents ieguvis īpaši simbolisku nozīmi. Būtībā tas pasaka visu par Krievijas nostāju attiecībā uz mieru un kara izbeigšanu Ukrainā.