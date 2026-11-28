Kamēr pircēji medī atlaides, darbinieki cīnās par izdzīvošanu: "Amazon" saskaras ar vērienīgiem streikiem 20 valstīs
Kamēr miljoniem cilvēku visā pasaulē ierauti iepirkšanās trakumā, e-komercijas giganta “Amazon” darbinieki izmanto šo laiku, lai pievērstu uzmanību saviem darba apstākļiem.
Nedēļas nogalē 20 valstīs sākušies streiki un protesti, kuros darbinieki pieprasa lielāku atalgojumu, labākus darba apstākļus un darba koplīgumu noslēgšanu, vēsta “Euronews”.
Protesti notiek jau septīto gadu pēc kārtas. Šogad kampaņā “Make Amazon Pay” iesaistījušās 50 organizācijas, tostarp arodbiedrības un vides aizsardzības kustības. Vairākās valstīs protesti turpināsies līdz pirmdienai, aptverot vienu no uzņēmuma noslogotākajiem tirdzniecības periodiem gadā.
Vācijā streiki izsludināti 11 “Amazon” struktūrvienībās, savukārt Indijā protesta akcijas organizētas vismaz 23 vietās. Bangladešā strādnieku neapmierinātību rada zemais atalgojums – saskaņā ar protestu organizatoru sniegto informāciju darbinieki saņem vien 128 eiro mēnesī, kamēr arodbiedrības pieprasa 220 eiro.
Tikmēr “Amazon” aizstāv savu līdzšinējo nodarbinātības politiku, apgalvojot, ka uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina labu atalgojumu, sociālās garantijas un drošu darba vidi. Uzņēmums visā pasaulē nodarbina vairāk nekā 1,5 miljonus cilvēku, no kuriem vairāk nekā 230 000 strādā Eiropā.