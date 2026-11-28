Draudējis latviešiem nocirst galvas un slavinājis Krievijas karu Ukrainā: Latvija pieprasa Īrijai izdot 35 gadus vecu vīrieti
Latvija vēlas panākt Īrijā dzīvojošā Latvijas pilsoņa Mārtiņa Lavrinoviča izdošanu saistībā ar viņa sociālajā tīklā “TikTok” publicētajiem video. Vīrietis tajos esot attaisnojis Krievijas karu Ukrainā un izteicis draudus Latvijas iedzīvotājiem. Viņš Latvijas izdošanas pieprasījumu gatavojas apstrīdēt Īrijas Augstajā tiesā.
Kā vēsta Īrijas laikraksts “The Irish Times”, Valsts drošības dienests (VDD) jau šā gada februārī vērsās Īrijas Tieslietu ministrijā ar lūgumu izdot 35 gadus veco vīrieti kriminālvajāšanai Latvijā. Lavrinovičs dzīvo Ņūbridžā un strādā pārtikas ražošanas uzņēmumā. Ja vīrieti atzīs par vainīgu, viņam Latvijā var draudēt līdz pat desmit gadiem cietumā.
VDD uzmanības lokā nonākuši vairāki 2023. un 2024. gadā publicēti video. Saskaņā ar laikraksta rīcībā esošajiem dokumentiem Lavrinovičs tajos esot paudis naidu pret latviešiem un izteicies, ka, ja viņam būtu tāda iespēja, viņš tiem nocirstu galvas. Kādā citā video viņš esot aicinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu nomest bumbu.
Lavrinovičs atzinis, ka ir video autors, taču noliedz, ka būtu izdarījis noziedzīgu nodarījumu. Viņš apgalvo, ka izteikumi bijuši emocionāli pārspīlējumi, nevis reāli draudi, turklāt daudzus no tiem viņš esot paudis alkohola reibumā. Pēc paša Lavrinoviča teiktā, viņa “TikTok” kontam bijuši aptuveni 15 000 sekotāju, taču tas bijis privāts.
Lavrinoviča advokāts Latvijas izdošanas pieprasījumu uzskata par politiski motivētu, apgalvojot, ka viņa klients savā “TikTok” kontā vien paudis kritiku par Ukrainu un NATO.
Nākamnedēļ lietu paredzēts skatīt Īrijas Augstajā tiesā. Viens no būtiskākajiem jautājumiem būs tas, vai darbības, par kurām Lavrinovičam Latvijā draud kriminālatbildība, ir uzskatāmas par noziedzīgiem nodarījumiem arī saskaņā ar Īrijas likumiem.