Kādreizējo Vācijas diktatoru viņš apbrīno un dēvē par ģēniju: Vācijā notiesāts bēdīgi slavenais “Nīderlandes Hitlers”
Vācijas pilsētas Minsteres tiesa piespriedusi astoņu mēnešu nosacītu cietumsodu 59 gadus vecajam nīderlandietim Stefanam Veikampam, kurš pazīstams arī kā “Nīderlandes Hitlers”.
Vīrietis, kurš apzināti atdarina nacistu diktatora Ādolfa Hitlera ārējo izskatu un jau gadiem neslēpj savus neonacistiskos uzskatus, atzīts par vainīgu naida kurināšanā.
Par pamatu lietas ierosināšanai kļuva Veikampa izteikumi 2025. gada jūlijā notikušajā galēji labējo aktīvistu mītiņā Minsterē. Tajā viņš sniedza interviju kādam “YouTube” kanālam, kurā Hitleru nodēvēja par ģēniju un pauda apbrīnu par diktatoru, vēsta Vācijas sabiedriskais medijs WDR.
Uz pirmo tiesas sēdi pirms vairākām nedēļām Veikamps nemaz neieradās. Tiesnese izdeva rīkojumu par soda piemērošanu, kuru vīrietis apstrīdēja, tāpēc piektdien, 27. novembrī, lieta tika skatīta atkārtoti, šoreiz klātesot arī pašam apsūdzētajam.
Arī tiesas zālē nīderlandietis no saviem uzskatiem neatteicās. Kad tika demonstrēts viņa iepriekš sniegtās intervijas videoieraksts, Veikamps vairākkārt piekrītoši māja ar galvu. Pirms sprieduma pasludināšanas viņš vēlreiz apliecināja savu apbrīnu par Hitleru, savu rīcību pamatojot ar tiesībām uz vārda brīvību.
Tiesnese savukārt norādīja, ka ar saviem publiskajiem izteikumiem Veikamps smagi aizskāris nacistu režīma upurus un traucējis sabiedrisko mieru. Papildus astoņu mēnešu nosacītajam cietumsodam viņam piespriests arī naudas sods 1000 eiro apmērā.
Jāpiebilst, ka Veikamps jau ilgstoši darbojas neonacistu aprindās gan Vācijā, gan Nīderlandē. Viņš regulāri piedalās galēji labējo aktīvistu mītiņos, uzmanību piesaistot arī ar savu ārējo izskatu – Hitleram raksturīgo frizūru un ūsām. 2017. gadā viņš darbojās Vācijas neonacistu partijas “Die Rechte” vadībā.