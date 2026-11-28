Laikraksts: Zelenskis devis rīkojumu pilnībā iznīcināt Krimas tiltu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis devis rīkojumu pilnībā iznīcināt Krimas tiltu, kas savieno Krieviju ar okupēto Krimas pussalu. Ukrainas bruņotie spēki jau gatavo jaunus triecienus, vēsta britu laikraksts “The Telegraph”.
Novembra vidū Ukrainas veiktajos uzbrukumos tika sagrauts ievērojams tilta autoceļa posms, kas kopā ar nesošo arku iegāzās Kerčas šaurumā. Bojājumi būtiski apgrūtinājuši Krievijas iespējas apgādāt savu karaspēku okupētajā Krimā. Cietusi arī tilta dzelzceļa daļa.
Tikmēr ASV laikraksts “The Wall Street Journal” atklājis, ka uzbrukumos Krimas tiltam izmantota arī Izraēlas uzņēmuma “HiSKY” satelītsakaru sistēma. Ukraina aizvien aktīvāk meklē alternatīvas Īlona Maska uzņēmuma “SpaceX” nodrošinātajiem satelītsakariem, kuru izmantošanai noteikti vairāki ierobežojumi.
Krimas tilta pilnīga iznīcināšana Krievijai nozīmētu ne tikai ievērojamus infrastruktūras zaudējumus, bet arī papildu sarežģījumus karaspēka apgādē. Krievijai nāktos vēl vairāk paļauties uz citiem transporta savienojumiem ar okupēto pussalu, tostarp sauszemes maršrutiem caur okupētajām Ukrainas teritorijām.
Aptuveni 19 kilometrus garais Krimas tilts, kuru Krievijas prezidents Vladimirs Putins svinīgi atklāja 2018. gadā, ir ne tikai stratēģiski nozīmīgs transporta savienojums, bet arī viens no redzamākajiem Krievijas īstenotās Krimas aneksijas simboliem. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā tilts vairākkārt bijis Ukrainas uzbrukumu mērķis.